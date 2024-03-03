Алаев: «Если человек имеет уголовное наказание, он не должен играть в РПЛ»

Президент РПЛ оценил ситуацию с нападающим «Спартака» .

Пока дело не закрыто и идет апелляция, нельзя говорить, что человек — преступник. Если человек имеет доказанное уголовное наказание, он не должен играть в РПЛ .

Футболисты — примеры для детей, для моего сына Промес — кумир. Мы следим с юристами и за ситуацией с Промесом, и с Влутом. Запретить играть мы им не можем. Мы будем следить, чем закончится ситуация. То, что люди с проблемами с законом не должны быть частью лиги, — мое мнение.