Алаев: «Если человек имеет уголовное наказание, он не должен играть в РПЛ»

Президент РПЛ Александр Алаев оценил ситуацию с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.
Пока дело не закрыто и идет апелляция, нельзя говорить, что человек — преступник. Если человек имеет доказанное уголовное наказание, он не должен играть в РПЛ.
Футболисты — примеры для детей, для моего сына Промес — кумир. Мы следим с юристами и за ситуацией с Промесом, и с Влутом. Запретить играть мы им не можем. Мы будем следить, чем закончится ситуация. То, что люди с проблемами с законом не должны быть частью лиги, — мое мнение.
Ты же знаешь, я не углубляюсь так в футболе как ты и многое, рассматриваю чисто поверхностно, непрофессионально. Вероятно ты прав, я даже не спорю.
Ты же знаешь, я не углубляюсь так в футболе как ты и многое, рассматриваю чисто поверхностно, непрофессионально. Вероятно ты прав, я даже не спорю.
Дело не в отсутствии игроков. Игроки в России есть..., более того, есть одарённые.
Смысл не в этом, а в том, чтоб отмывать валюту за легов.
Сам же Футбол..., он нафиг не нужен тому же Алаеву и Дюкову, которые де-факто - во сто крат хуже уголовников.
Дело не в отсутствии игроков. Игроки в России есть..., более того, есть одарённые.
Смысл не в этом, а в том, чтоб отмывать валюту за легов.
Сам же Футбол..., он нафиг не нужен тому же Алаеву и Дюкову, которые де-факто - во сто крат хуже уголовников.
Но то что не только Спартак...РПЛ...но и весь российский футбол потух без Промеса - это перебор....
На дверях офиса РПЛ третий день траурная табличка:
"Российский футбол"
"08 авг. 2014 г. - 27 фев. 2024 г"
RIP
10 лет назад Квинси футболообразующий принёс нам эту игру.....
И 3 дня назад мы остались без футбола....
Грустно теперь...
Второй день приучаю себя к хоккею...
Пока сложно....
В каждом хоккеисте Квинси мерещится....
Но то что не только Спартак...РПЛ...но и весь российский футбол потух без Промеса - это перебор....
На дверях офиса РПЛ третий день траурная табличка:
"Российский футбол"
"08 авг. 2014 г. - 27 фев. 2024 г"
RIP
10 лет назад Квинси футболообразующий принёс нам эту игру.....
И 3 дня назад мы остались без футбола....
Грустно теперь...
Второй день приучаю себя к хоккею...
Пока сложно....
В каждом хоккеисте Квинси мерещится....
Для каждого действия, события есть наиболее подходящий момент...еще не вечер)...
Для каждого действия, события есть наиболее подходящий момент...еще не вечер)...
А, пример со Стрельцовым- в самую точку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Там вообще, сам Никита осудил. А человек только вышел, сыграл сезон- сразу получил Лучшего игрока чемпионата!!!
А, пример со Стрельцовым- в самую точку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Там вообще, сам Никита осудил. А человек только вышел, сыграл сезон- сразу получил Лучшего игрока чемпионата!!!
Так же и россиянин не может играть в футбол во вражеской стране.
Так же и россиянин не может играть в футбол во вражеской стране.