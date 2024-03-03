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Алаев: «Если человек имеет уголовное наказание, он не должен играть в РПЛ»

вчера, 19:51

Президент РПЛ Александр Алаев оценил ситуацию с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

Пока дело не закрыто и идет апелляция, нельзя говорить, что человек — преступник. Если человек имеет доказанное уголовное наказание, он не должен играть в РПЛ.

Футболисты — примеры для детей, для моего сына Промес — кумир. Мы следим с юристами и за ситуацией с Промесом, и с Влутом. Запретить играть мы им не можем. Мы будем следить, чем закончится ситуация. То, что люди с проблемами с законом не должны быть частью лиги, — мое мнение.

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Все комментарии
Интерес
Интерес ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 00:52
Какой он вор? Он же фулюган и наркобутлегер!
Интерес
Интерес
сегодня в 00:51
Как будешь сына раскумировать...или раскумаривать?
Футболян
Футболян
вчера в 23:43
У вас кадыров и миллер клубами управляют..
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:46
Я, точно, с товарищем не ссорился, думаю- и он со мной тоже.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:44
Макс.
Ты же знаешь, я не углубляюсь так в футболе как ты и многое, рассматриваю чисто поверхностно, непрофессионально. Вероятно ты прав, я даже не спорю.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 22:25
а что наши чинуши ориентируются на голандское правосудие,он что нашим судом осужден
adekvat
adekvat
вчера в 21:52
Вор должен сидеть в тюрьме и точка.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:47, ред.
Вить.
Дело не в отсутствии игроков. Игроки в России есть..., более того, есть одарённые.
Смысл не в этом, а в том, чтоб отмывать валюту за легов.

Сам же Футбол..., он нафиг не нужен тому же Алаеву и Дюкову, которые де-факто - во сто крат хуже уголовников.
Futurista
Futurista ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:33
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:30
Конечно, вполне согласен.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:27
Так же можно представить АПЛ без легионеров.................
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:23
До чего угодно можно договориться...особенно испытывая неимоверную симпатию к некоторым индивидуумам.....
Но то что не только Спартак...РПЛ...но и весь российский футбол потух без Промеса - это перебор....


На дверях офиса РПЛ третий день траурная табличка:
"Российский футбол"
"08 авг. 2014 г. - 27 фев. 2024 г"
RIP

10 лет назад Квинси футболообразующий принёс нам эту игру.....
И 3 дня назад мы остались без футбола....

Грустно теперь...
Второй день приучаю себя к хоккею...
Пока сложно....
В каждом хоккеисте Квинси мерещится....
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:16
Хочется верить...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:15
Главное чтобы ночь не настала...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:14
Ну, судя по тому, как разворачиваются события в мире- вечер настанет нескоро...
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:12
Во-первых я болельщик ДИНАМО. А во-вторых, мне интересно общаться с людьми, узнавать их мнение. А обижаться на мои слова нестоит, ведь это правда. Представьте себе ПЛ России- без Промеса, Битело, Карраскаля, Клаудиньо и др., легов. Будет вам интересно? Поэтому я и говорю- в российском футболе нет ярких игроков, значит и футбол убитый. Посмотрел немного Балтику с Сочи и еще раз убедился в правильности своих слов...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:12
Как там в Библии?...Время посылать, время быть посланным...
Для каждого действия, события есть наиболее подходящий момент...еще не вечер)...
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:10
Я о Промесе, о юридической стороне вопроса, а не об отношении УЕФА к нашему футболу.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:06
Если российский футбол такой убогий, то зачем вы столько времени проводите на новостных ветках российского футбола?
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:05
А разве еще не послали? Не хочется про политику, но так и просится...
lotsman
lotsman ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:04
Это да, пусть они и в пень, и куда ещё подальше и поглубже. Но Квинси гражданин другой страны и наши НИКАКИМ образом не могут заниматься его ситуациями. Наших просто пошлют в пень.
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:01
В Нидерландах заморозили активы России на более 660 миллионов евро...так что идут они в пень...
nik9373
nik9373
вчера в 20:36
Бешеная подстраховка. Играть не должен, но запретить не можем, плохой пример молодёжи, но идут апелляции, решения судов недружественных стран не признаём, но...
lotsman
lotsman ответ ABir (раскрыть)
вчера в 20:34
Квинси игрок российской команды, но не ГРАЖДАНИН России, чтобы Россия занималась разрешением его ситуации. Пора бы это понимать и не задавать глупых вопросов.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:25, ред.
Без Промеса, убогий российский футбол окончательно потухнет. Даже вчера, без Промеса нет футбола. Я не про Спартак, я про весь российский футбол.

А, пример со Стрельцовым- в самую точку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Там вообще, сам Никита осудил. А человек только вышел, сыграл сезон- сразу получил Лучшего игрока чемпионата!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:14
Преступник не должен играть в российской команде...
Так же и россиянин не может играть в футбол во вражеской стране.
ABir
ABir
вчера в 20:11
Пора бы уже разъяснить из-за каких проблем Квинси Промес игрок российской команды задержан в другой стране и что делается для разрешения ситуации
Вещий
Вещий
вчера в 20:09
Логично и не поспоришь с этим...
pomor45
pomor45
вчера в 20:02
Виляние хвостом. Он даже на горизонте в РПЛ появиться не должен был.
Futurista
Futurista
вчера в 20:00
А как же Стрельцов....Кокорин и Мамаев наконец?)...
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