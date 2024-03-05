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Артур: «В России футбол очень контактен»

сегодня, 16:33

Нападающий «Зенита» Артур Гимараеш сравнил РПЛ и бразильскую Серию А.

Рад, что дебютировал за «Зенит» в официальной игре. Главная разница в том, что в России футбол очень контактен. И не каждое нарушение фиксируется арбитром. Но это добавляет накала, градуса борьбы. Это то, к чему нужно будет привыкать. А так — первые матчи будут непростыми, когда ещё не до конца понятен ритм и уровень соперников. Я привыкаю, адаптируюсь, всё, на мой взгляд, идёт в хорошем темпе.

Ранее нападающий «Крыльев Советов» Пабло Ороско сравнил РПЛ и чемпионат Аргентины.

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Хиромант
Хиромант ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 20:40
- У нас редко "играют в футбол". Чаще - "добывают очки". Футбол из захватывающей игры для зрителей - всё больше превращается в рутинную работу по добыванию зарплаты... Жаль...
lotsman
lotsman
сегодня в 17:34
Балетом, на футбольном поле, у нас не занимаются.))
nubom
nubom
сегодня в 17:07
Зря Артур ты сюда приехал. Сейчас в нашем футболе преобладает разрушение, а не созидание. Если останешься цел и будешь хорошо играть, то лучшее, что здесь светит – продадут арабам…
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:56
Это точно,грубовато играют в России в футбол.
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