Артур: «В России футбол очень контактен»

Нападающий «Зенита» сравнил РПЛ и бразильскую Серию А.

Рад, что дебютировал за «Зенит» в официальной игре. Главная разница в том, что в России футбол очень контактен. И не каждое нарушение фиксируется арбитром. Но это добавляет накала, градуса борьбы. Это то, к чему нужно будет привыкать. А так — первые матчи будут непростыми, когда ещё не до конца понятен ритм и уровень соперников. Я привыкаю, адаптируюсь, всё, на мой взгляд, идёт в хорошем темпе.