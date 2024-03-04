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Морено: «Разницы между работой в „Барсе“ и „Сочи“ нет – это просто футбол»

вчера, 11:47

Испанский специалист Роберт Морено сравнил работу в «Сочи» и «Барселоне».

Тренер был ассистентом в каталонском клубе с 2014 по 2017 год. 15 декабря 2023-го Морено возглавил российскую команду.

Период работы в «Барселоне» был невероятным, для меня это большое счастье. Я сам из Каталонии. Нет ничего лучше, чем работать в клубе, за который ты болеешь с детства. У нас была чудесная команда. Все всегда выделяли тройку Месси-Суарес-Неймар, но у нас были Хави, Иньеста, Ракитич, Альба и все остальные. Мы были единым целым.

Разницы между работой в «Барсе» и «Сочи» нет – это просто футбол. Всё, что отрабатывается на тренировках, плюс-минус проходит в одном ключе. Игроки «Барселоны» – такие же люди, различается только их уровень. Ключевая разница футболистов, наверное, в том, что великие игроки всегда хотят побеждать. Даже если они выиграли всё на свете – на следующий день они выходят на тренировку ради того, чтобы выиграть ещё больше. Но глобально между работой в «Барселоне» и в «Сочи» нет никакой разницы. И там, и там у тебя стоит цель выигрывать. И в «Барселоне», и в «Сочи» я говорю игрокам, что мы можем контролировать только то, что зависит от нас.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:23
Может вытянет Сочи с последнего места!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:29
Разница только в зарплате !
therapy
therapy
вчера в 13:28
Золотые слова "великие игроки всегда хотят побеждать".... от себя добавлю: а есть те кто любит деньги... Давать статус "великий"..... каждому своё. Для меня ВЕЛИКИЕ это Ари, Беркамп, Рио Фердинанд, Лоськов, Пашинин..., сейчас уже надо сделать статус " великие из великих", тогда это Пеле, Яшин, Гаринча, Стрельцов.
6gk494wch9qb
6gk494wch9qb
вчера в 13:02
В зарплате разница точно есть.
112910415
112910415
вчера в 12:06
возникает некое ощущение, что не получится у него в Сочи ...
Гость
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