Морено: «Разницы между работой в „Барсе“ и „Сочи“ нет – это просто футбол»

Испанский специалист сравнил работу в «Сочи» и «Барселоне».

Тренер был ассистентом в каталонском клубе с 2014 по 2017 год. 15 декабря 2023-го Морено возглавил российскую команду.

Период работы в «Барселоне» был невероятным, для меня это большое счастье. Я сам из Каталонии. Нет ничего лучше, чем работать в клубе, за который ты болеешь с детства. У нас была чудесная команда. Все всегда выделяли тройку Месси-Суарес-Неймар, но у нас были Хави, Иньеста, Ракитич, Альба и все остальные. Мы были единым целым.

Разницы между работой в «Барсе» и «Сочи» нет – это просто футбол. Всё, что отрабатывается на тренировках, плюс-минус проходит в одном ключе. Игроки «Барселоны» – такие же люди, различается только их уровень. Ключевая разница футболистов, наверное, в том, что великие игроки всегда хотят побеждать. Даже если они выиграли всё на свете – на следующий день они выходят на тренировку ради того, чтобы выиграть ещё больше. Но глобально между работой в «Барселоне» и в «Сочи» нет никакой разницы. И там, и там у тебя стоит цель выигрывать. И в «Барселоне», и в «Сочи» я говорю игрокам, что мы можем контролировать только то, что зависит от нас.