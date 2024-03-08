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Ивич: «По‑моему, карточки выдавались не по одному и тому же критерию»

сегодня, 22:59
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал игру своей команды, а также судейство в матче 20-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

В первом тайме мы начали игру без уверенности. Это было проблемой. Не учитывая гол «Ростова», у них не было моментов. Мы создавали шансы, момент был у Кордобы в первом тайме, когда его удар заблокировали. У соперника было владение, но не было моментов. Потом была остановка атаки, когда Олусегун получил желтую. Я увидел эту ситуацию и не понял причины, по которой надо было давать фол, показывать желтую. Это было странно.

Во втором тайме мы были намного лучше, создавали шансы. После нашей ошибки соперник забил второй гол, но опять же мы показывали свой характер, выталкивали соперника. Мы играли лучше, когда у нас было десять игроков на поле. Проигрыш это всегда неприятно. Надо об этом забыть и думать про следующую игру.

По‑моему, карточки выдавались не по одному и тому же критерию обеим командам.

Нет ли ощущения, что перестановки в игре нужно было делать раньше? У появившихся на замену игроков было 15–16 минут, чтобы сыграть. Это достаточное время. До этих замен игроки на поле играли хорошо. Не было причины их менять: ребята создавали моменты, забили гол. В последние минуты мы пытались создать больше шансов и забить. Но мы совершили наши ошибки и не смогли этого сделать. Это футбол.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 23:53
Карточки на голы не влияли. У проигравших всегда судья виноват.
ABir
ABir
сегодня в 23:30
Вдесятером в гостях победить - практически не возможно
Giallorossi
Giallorossi
сегодня в 23:19
По весу.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 23:17
Бесполезное это явление, жаловаться.
Интерес
Интерес
сегодня в 23:14
Вот и ещё одного припекло,и он сразу заплакал.Пора бежать!
n9efjxq2gjb9
n9efjxq2gjb9
сегодня в 23:02
На судей пеняй и сам не плошай! Сегодня играли сами хуже
Гость
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