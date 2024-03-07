ЭСК: «Левников правильно не удалил Морозова в матче „Динамо“ — „Локомотив“»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза признала верным решение главного арбитра матча 19-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» о неудалении защитника «железнодорожников» на 29-й минуте игры.

В сообщении на официальном сайте РФС говорится:

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны данного игрока против атакующего игрока команды «Динамо-Москва» №89 Битело, по мнению всех членов комиссии, не является лишением соперника явной возможности забить гол, так как нападающий не имел возможности контролировать мяч, выбитый из-под его ног в безрассудном подкате игроком обороны. В связи с тем, что контроль мяча атакующим игроком является важнейшим критерием для того, чтобы квалифицировать нарушение правил как лишение соперника явной возможности забить гол, комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение игроку команды «Локомотив» именно за безрассудный фол в данном игровом эпизоде.