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ЭСК: «Левников правильно не удалил Морозова в матче „Динамо“ — „Локомотив“»

вчера, 19:34
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза признала верным решение главного арбитра матча 19-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» Кирилла Левникова о неудалении защитника «железнодорожников» Евгения Морозова на 29-й минуте игры.

В сообщении на официальном сайте РФС говорится:

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны данного игрока против атакующего игрока команды «Динамо-Москва» №89 Битело, по мнению всех членов комиссии, не является лишением соперника явной возможности забить гол, так как нападающий не имел возможности контролировать мяч, выбитый из-под его ног в безрассудном подкате игроком обороны. В связи с тем, что контроль мяча атакующим игроком является важнейшим критерием для того, чтобы квалифицировать нарушение правил как лишение соперника явной возможности забить гол, комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение игроку команды «Локомотив» именно за безрассудный фол в данном игровом эпизоде.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:39
На мой взгляд, разъяснения ЭСК по вопросам судейства только разжигают страсти в том числе и среди болельщиков. Решения комиссии должны приниматься всеми по умолчанию.
n6yck7qf2ark
n6yck7qf2ark
вчера в 20:01
Одно маленькое действие, а столько много слов.
drug01
drug01
вчера в 19:53
Значит судья был полностью прав. Это хорошо!
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