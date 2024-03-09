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«Реал Сосьедад» переиграл «Гранаду». Захарян пропустил матч

вчера, 23:31
ГранадаЛоготип футбольный клуб Гранада2 : 3Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

«Гранада» уступила клубу «Реал Сосьедад» в 28-м туре Ла Лиги (2:3).

Мирто Узуни вывел хозяев поля вперед на 21-й минуте, реализовав пенальти. Умар Садик на 33-й счет сравнял. Мирто Узуни на 45+3-й вновь обеспечил хозяевам преимущество. Робин Ле Норман на 80-й вернул равенство на табло. Победным мячом отличился Андре Силва на 85-й.

Полузащитник гостей Арсен Захарян был вне заявки на эту игру, он восстанавливается после травмы.

После поединка «Гранада» идет на 19-м месте (14 очков), «Реал Сосьедад» занимает 6-ю позицию (43 пункта).

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Все комментарии
crv42m6kfdk9
crv42m6kfdk9 ответ Maikl322 (раскрыть)
сегодня в 00:18
    Maikl322
    Maikl322
    сегодня в 00:06
    Захарян что? звезда мирового Футбола ))))
    Гость
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