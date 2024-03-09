«Реал Сосьедад» переиграл «Гранаду». Захарян пропустил матч

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вчера, 23:31

«Гранада» уступила клубу «Реал Сосьедад» в 28-м туре Ла Лиги (2:3).

Мирто Узуни вывел хозяев поля вперед на 21-й минуте, реализовав пенальти. Умар Садик на 33-й счет сравнял. Мирто Узуни на 45+3-й вновь обеспечил хозяевам преимущество. Робин Ле Норман на 80-й вернул равенство на табло. Победным мячом отличился Андре Силва на 85-й.

Полузащитник гостей Арсен Захарян был вне заявки на эту игру, он восстанавливается после травмы.

После поединка «Гранада» идет на 19-м месте (14 очков), «Реал Сосьедад» занимает 6-ю позицию (43 пункта).