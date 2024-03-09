«Арсенал» обыграл «Брентфорд» и стал лидером Премьер-Лиги

«Арсенал» выиграл у «Брентфорда» в матче 28-го тура АПЛ (2:1).
Деклан Райс вывел хозяев поля вперед на 19-й минуте, Йоан Висса на 45+4-й сравнял счет. На 86-й победный гол забил Кай Хаверц.
После поединка «канониры» лидируют (64 балла), «пчёлы» идут на 15-м месте (26 очков).
Летом нужно усиливать скамейку более качественными игроками, видно,что практически некем усиливать игру Артете...Пока команда идет на промежуточном первом месте, хотелось бы не упускать теперь эту позицию)
Летом нужно усиливать скамейку более качественными игроками, видно,что практически некем усиливать игру Артете...Пока команда идет на промежуточном первом месте, хотелось бы не упускать теперь эту позицию)
Как и сегодня.
P.S. Артета комично смотрелся в конце, выпрашивая у резервного финальный свисток. Смысл заниматься таким ребячеством ? Как будто от его жестикуляций и вопрошаний что то измениться ! ))
PP.SS. Ответка с Порту будет огненная. И если Арсы покажут сегодняшний футбол, тогда праздника на Эмирейтс не будет.
Будем надеяться, что пацаны, в фантазийном смысле, восстановятся.
Как и сегодня.
P.S. Артета комично смотрелся в конце, выпрашивая у резервного финальный свисток. Смысл заниматься таким ребячеством ? Как будто от его жестикуляций и вопрошаний что то измениться ! ))
PP.SS. Ответка с Порту будет огненная. И если Арсы покажут сегодняшний футбол, тогда праздника на Эмирейтс не будет.
Будем надеяться, что пацаны, в фантазийном смысле, восстановятся.