«Арсенал» обыграл «Брентфорд» и стал лидером Премьер-Лиги

Битва за Ямаля. ПСЖ пытается увести очередного игрока «Барселоны» Каталонцы прижаты к стене, но будут отбиваться до последнего.

Оставить, нельзя уволить. «Челси» и «Ньюкасл» вряд ли сменят тренеров Если не хотят оказаться на грани нарушения финансовых правил.