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«Арсенал» обыграл «Брентфорд» и стал лидером Премьер-Лиги

сегодня, 22:35
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

«Арсенал» выиграл у «Брентфорда» в матче 28-го тура АПЛ (2:1).

Деклан Райс вывел хозяев поля вперед на 19-й минуте, Йоан Висса на 45+4-й сравнял счет. На 86-й победный гол забил Кай Хаверц.

После поединка «канониры» лидируют (64 балла), «пчёлы» идут на 15-м месте (26 очков).

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 23:32
Так и продолжать ,держаться в тройке лидеров!
vova505
vova505 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 23:29
Хорошо
Пусть будет так ))
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ vova505 (раскрыть)
сегодня в 23:27
В этом году я тоже хочу, чтоб Ливерпуль выиграл, в последнем сезоне Клоппа, и возможно Мохаммеда Салаха! А Арсенал, пусть берёт в следующем сезоне!
vova505
vova505
сегодня в 23:20
Поздравляю болельщиков
Но!
Желаю чемпионство именно Ливерпулю!!!
Пусть завтра расправятся с МС
Я буду этому искренне рад
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 23:16
С победой лондонских пушкарей и всех болельщиков этого клуба!!! Не думал, что такая сложная получится игра. Это очень важная победа. Арсенал показал характер в концовке матча. Рамсдейл, я думаю, исправил свою ошибку в первом тайме игрой во втором. Костяк Артета уже определил, но ещё нужны игроки, которые смогли бы усилить игру со скамейки запасных. Я искренне желаю, чтоб Арсенал стал чемпионом АПЛ, хотя бы в следующем сезоне. Успехов и больших побед им в английском футболе!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 22:56, ред.
В футболе когда игра не прёт, то как правило, помогает физическое превосходство, сводящее на нет концентрацию соперника.
Как и сегодня.

P.S. Артета комично смотрелся в конце, выпрашивая у резервного финальный свисток. Смысл заниматься таким ребячеством ? Как будто от его жестикуляций и вопрошаний что то измениться ! ))

PP.SS. Ответка с Порту будет огненная. И если Арсы покажут сегодняшний футбол, тогда праздника на Эмирейтс не будет.
Будем надеяться, что пацаны, в фантазийном смысле, восстановятся.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 22:54
Ну что Пушкари, с победой всех нас!!! Очень тяжелая но очень важная победа! По первому тайму "гоняли пчёл", но Рамсдейлу стало скучно и он решил усложнить задачу одноклубникам, но всё же в конковке игроки добились своего и Хаверц принес нам важные 3 очка! Стоит отметить, что Рамсдейл во втором тайме всё же совершил несколько важных сэйвов!
Летом нужно усиливать скамейку более качественными игроками, видно,что практически некем усиливать игру Артете...Пока команда идет на промежуточном первом месте, хотелось бы не упускать теперь эту позицию)
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 22:47
Знал сто процентов, что матч Арсенал-Бренфорд не может завершится 1-1 только вот в какую сторону закончится матч я не знал. Хорошо что именно Арсенал взял верх над соперником,что радует. С победой Канониры!
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 22:46
ЕЛЕ 2 1 вот это ДОМИНАЦИЯ......
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 22:44, ред.
Доминатор снова всех переиграл! Скоро над всей АПЛ доминировать будет.
zdeniss
zdeniss
сегодня в 22:44
Отличные 3 очка, не то что эти скучные 5:0 или 6:0))! Арсенал с победой!
Artur M
Artur M
сегодня в 22:44
64-63-62
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 22:41
Арсенал с победой! С трудом, но в пруде не остались.
Тристан
Тристан
сегодня в 22:40
Натужная победа, но очень нужная. Рамсдейла продать, Троссарда только на замену выпускать, Мартинелли быстрее в строй возвращаться. Болеем завтра за ничью!
Master Shake
Master Shake
сегодня в 22:40
забили меньше 5 мячей? Арсенал в кризисе, хаха
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