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Глава РФС считает, что форма сборной имеет символическое значение

сегодня, 16:59

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о новой форме сборной России, которую в воскресенье представили на ВДНХ в Москве.

Было приятно и волнительно пересмотреть великие минуты триумфа нашего отечественного футбола. Мы сегодня собрались для того, чтобы РФС смог презентовать новую форму сборной России. Я считаю, это важное событие. Форма сборной — не просто экипировка. Это не просто футболка, в которой игроки выходят на поле. Форма имеет важное символическое значение. Как уже было сказано, во все времена каждый футболист имел мечту надеть эту футболку.

Форма сборной — символ, она символизирует эту мечту и подтверждение, что игрок действительно признан, что его талант в сборной нужен. И, конечно, право это возлагает огромную ответственность на игроков. Сегодня много ветеранов здесь, они могут рассказать, какие эмоции они испытывали, когда выходили биться за свою страну. Это очень волнительно. Здесь много юных футболистов. Желание сыграть в данной форме должно мотивировать вас усерднее тренироваться, чтобы реализовать свой талант. Конечно, форма очень важна для болельщиков, поскольку сборная — первая команда страны, она объединяет болельщиков разных команд.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 18:24
Двусмысленный заголовок.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 17:47
Толку то? Сидим в изоляции играем с банановыми республиками
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:45
Не форма красит футбол, а игра футболистов на поле... ну а так все правильно сказал.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:44, ред.
"Сегодня много ветеранов здесь, они могут рассказать, какие эмоции они испытывали, когда выходили биться за свою страну."

И чего общего нашими легендарными ветеранами и толпой лимитчиков, из которых, причём, за последние пару лет в сборной побывали все, кажется, вплоть до глубоких лавочников?

Опять любимая тема наших чиновников - достижения прошлого они выдают за свои собственные.
8dc9bfmw367w
8dc9bfmw367w
сегодня в 17:17
Ну так надо там Крым и Донбасс нарисовать.
Гость
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