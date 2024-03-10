Глава РФС считает, что форма сборной имеет символическое значение

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) высказался о новой форме сборной России, которую в воскресенье представили на ВДНХ в Москве.

Было приятно и волнительно пересмотреть великие минуты триумфа нашего отечественного футбола. Мы сегодня собрались для того, чтобы РФС смог презентовать новую форму сборной России. Я считаю, это важное событие. Форма сборной — не просто экипировка. Это не просто футболка, в которой игроки выходят на поле. Форма имеет важное символическое значение. Как уже было сказано, во все времена каждый футболист имел мечту надеть эту футболку.

Форма сборной — символ, она символизирует эту мечту и подтверждение, что игрок действительно признан, что его талант в сборной нужен. И, конечно, право это возлагает огромную ответственность на игроков. Сегодня много ветеранов здесь, они могут рассказать, какие эмоции они испытывали, когда выходили биться за свою страну. Это очень волнительно. Здесь много юных футболистов. Желание сыграть в данной форме должно мотивировать вас усерднее тренироваться, чтобы реализовать свой талант. Конечно, форма очень важна для болельщиков, поскольку сборная — первая команда страны, она объединяет болельщиков разных команд.