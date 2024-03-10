Представлена новая форма сборной России

Компания Jögel совместно с Российским футбольным союзом представила новую форму сборной России.

На официальном сайте производителя сообщается:

Дизайн новой формы создан петербургским агентством SpecialOne и вдохновлён одним из самых ярких жанров русского фольклора -сказками. Его элементы символизируют, с одной стороны, страсть, с которой футболисты бьются на поле, с другой — холодный разум и закалённый характер; подчёркивают масштаб нашей страны.

Домашний комплект, выполненный в традиционных красных цветах, посвящён Жар-птице, олицетворяющей солнце — источник жизни, плодородия и символ справедливости. На форму нанесён паттерн в виде стилизованных сияющих перьев чудесной птицы, которые, украшая грудь, символизируют пылкие сердца игроков.

Выездная форма, в светлых тонах, вдохновлена стихией холода, ещё одном сакральном для нашей культуры элементе, воплощённому в сказках в образе мифического Мороза. Паттерн одновременно напоминает и дивные морозные узоры на окнах, и чудесной красоты лёд на реках и озёрах, но вместе с тем — холодный расчёт и нерушимую силу духа.

Форма от Jögel изготовлена из современного эластичного материала Jacquard с использованием технологии PerFormDRY, отвечающей за выведение влаги и регуляцию температуры тела спортсмена.