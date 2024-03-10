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Представлена новая форма сборной России

сегодня, 14:39

Компания Jögel совместно с Российским футбольным союзом представила новую форму сборной России.

На официальном сайте производителя сообщается:

Дизайн новой формы создан петербургским агентством SpecialOne и вдохновлён одним из самых ярких жанров русского фольклора -сказками. Его элементы символизируют, с одной стороны, страсть, с которой футболисты бьются на поле, с другой — холодный разум и закалённый характер; подчёркивают масштаб нашей страны.

Домашний комплект, выполненный в традиционных красных цветах, посвящён Жар-птице, олицетворяющей солнце — источник жизни, плодородия и символ справедливости. На форму нанесён паттерн в виде стилизованных сияющих перьев чудесной птицы, которые, украшая грудь, символизируют пылкие сердца игроков.

Выездная форма, в светлых тонах, вдохновлена стихией холода, ещё одном сакральном для нашей культуры элементе, воплощённому в сказках в образе мифического Мороза. Паттерн одновременно напоминает и дивные морозные узоры на окнах, и чудесной красоты лёд на реках и озёрах, но вместе с тем — холодный расчёт и нерушимую силу духа.

Форма от Jögel изготовлена из современного эластичного материала Jacquard с использованием технологии PerFormDRY, отвечающей за выведение влаги и регуляцию температуры тела спортсмена.

Представлена новая форма сборной РоссииПредставлена новая форма сборной России

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Все комментарии
Amellus Amellus
Amellus Amellus
сегодня в 16:10
Прям Спартак наяву!
112910415
112910415
сегодня в 16:09
страсть и холодный разум ... это сильно впечатляет !
cska1948
cska1948
сегодня в 16:07
"Дизайн новой формы создан петербургским агентством SpecialOne и вдохновлён одним из самых ярких жанров русского фольклора -сказками..."
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И талисманом выбран Емеля на печи...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:59
На девахах смотрится вполне прилично...
c7smb42jhgaq
c7smb42jhgaq
сегодня в 15:41
Игр мало а форма новая!
j3rhu89hp99q
j3rhu89hp99q
сегодня в 15:23
Главное не форма, а содержание игры
Рой Макай
Рой Макай ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 15:22
Эритрея, Афганистан, КНДР…А если без шуток, то с Сербией же играют, и против Парагвая вроде будут. Уже неплохие соперники.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 15:10
А когда нового тренера представят?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 15:09, ред.
Очень трогательно... очень волнительно, гордимся. Чей Дом моделей ? Лишь одно замечание: неужели кто-то из пользователей будет обсуждать её дизайн ? Уверен, что футболистам он будет совершенно безразличен. Одел, сыграл и в стирку.
FootFun
FootFun
сегодня в 15:05
Ээээх а могли бы к Евро готовиться
Grizly88
Grizly88
сегодня в 15:02
Ну зачем эта форма против кого играть будут в нем
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:01
Теперь ждем красоту на поле от нашей сборной...
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 15:00
с Северной Кореей можно и х/б футболках от "ТВОЁ" играть
MishaB
MishaB
сегодня в 14:45
Пусть в военной форме и кирзачах играютъ)))
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