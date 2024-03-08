Икарди сменил имидж, Павлюченко поймал огромную рыбу. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Футболист «Аль-Ахли» Роберто Фирмино провел день в окружении своей семьи.
Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема приобщается к культуре Саудовской Аравии. Может, после этого передумает возвращаться в Европу?
Сыну нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоты исполнился один год.
Полузащитник «Барселоны» Педри выложил милое фото с родителями.
Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди сменил имидж.
Перед этим аргентинец с женой показали своих питомцев.
Защитник МЮ Рафаэль Варан отпраздновал день рождения своего сына.
Экс-нападающий «Локомотива» Роман Павлюченко удачно сходил на рыбалку.
Милота дня. Дочка полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.
Легенда немецкого футбола Микаэль Баллак улетел со своей девушкой на Мальдивы.
Девушка дня. Жена хавбека «Барселоны» Илкая Гюндогана.
Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли снова поразил подписчиков чувством стиля.
Экс-игрок «Зенита» Клаудио Маркизио порадовал женщин пикантным фото.
А вратарь «Динамо» Игорь Лещук — цветами.
Дарите подарки своим женщинам сегодня и радуйте их! Хорошего праздничного дня!