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В Федерации футбола Камеруна обсудят возможность проведения матча с Россией

сегодня, 16:12

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан рассказал о возможности проведения товарищеского матча со сборной России.

Матч со сборной России в этом году возможен. На следующей неделе у нас будет собрание руководства КФФ, где мы обсудим, в том числе и товарищеские матчи нашей сборной.

Команда Камеруна готова играть с Россией ответную игру, но этот вопрос надо ещё обсуждать. Через неделю на собрании мы решим, с какими национальными командами сыграет наша сборная.

Напомним, сборные России и Камеруна провели товарищеский матч в октябре прошлого года (1:0).

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Камерун  Россия
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:31
ура, вроде не отказали !
uzxhtt6xs44w
uzxhtt6xs44w
сегодня в 17:29
Камерун громить мы любим
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 16:50
Этот матч был бы очень показателен!
Гость
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