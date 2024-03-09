В Федерации футбола Камеруна обсудят возможность проведения матча с Россией

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан рассказал о возможности проведения товарищеского матча со сборной России.

Матч со сборной России в этом году возможен. На следующей неделе у нас будет собрание руководства КФФ , где мы обсудим, в том числе и товарищеские матчи нашей сборной.

Команда Камеруна готова играть с Россией ответную игру, но этот вопрос надо ещё обсуждать. Через неделю на собрании мы решим, с какими национальными командами сыграет наша сборная.