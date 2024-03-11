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Сборная России сыграет против сборной Беларуси в Минске

сегодня, 12:31

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что сборная России проведёт товарищеский матч против сборной Беларуси.

Мы договорились о проведении игры со сборной Белоруссии. Матч планируется в июне, на выезде, в Минске.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 12:55
Добрый день.

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:50, ред.
Это что,взлом ?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:46, ред.
Почему на моем комментарии появляется неизвестный ник и меняющиеся маски?
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 12:45
Ну и зачем? Разве что для галочки, что сыграют с якобы друзьчми?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 12:31
Братское дерби!!!
Гость
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