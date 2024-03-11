Сборная России сыграет против сборной Беларуси в Минске

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что сборная России проведёт товарищеский матч против сборной Беларуси.
Мы договорились о проведении игры со сборной Белоруссии. Матч планируется в июне, на выезде, в Минске.
Президент РФС Александр Дюков рассказал, что сборная России проведёт товарищеский матч против сборной Беларуси.
Мы договорились о проведении игры со сборной Белоруссии. Матч планируется в июне, на выезде, в Минске.
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