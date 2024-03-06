«Милан» и «Рома» проведут товарищеский матч в Австралии

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вчера, 16:55

«Милан» и «Рома» 31 мая проведут в Австралии товарищеский матч. Впервые в истории команды Серии А сыграют друг с другом на этом континенте.

Поединок состоится на стадионе Optus, вмещающем 65 тысяч зрителей. Лина Сулуку, генеральный директор «Ромы», высказалась по теме.