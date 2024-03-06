«Милан» и «Рома» проведут товарищеский матч в Австралии

«Милан» и «Рома» 31 мая проведут в Австралии товарищеский матч. Впервые в истории команды Серии А сыграют друг с другом на этом континенте.
Поединок состоится на стадионе Optus, вмещающем 65 тысяч зрителей. Лина Сулуку, генеральный директор «Ромы», высказалась по теме.
Для нас большая честь быть выбранными вместе с «Миланом», чтобы показать великолепный итальянский футбол в Австралии. Мы знаем, что в Океании у нас огромное количество болельщиков, и с нетерпением ждем возможности предоставить австралийским фанатам возможность увидеть наших чемпионов вживую.
Этот товарищеский поединок подтверждает то видное положение, которое наш клуб постоянно занимает на европейской и мировой футбольной арене, и тот огромный интерес, который он может привлечь на всех широтах.