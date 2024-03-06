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«Милан» и «Рома» проведут товарищеский матч в Австралии

вчера, 16:55

«Милан» и «Рома» 31 мая проведут в Австралии товарищеский матч. Впервые в истории команды Серии А сыграют друг с другом на этом континенте.

Поединок состоится на стадионе Optus, вмещающем 65 тысяч зрителей. Лина Сулуку, генеральный директор «Ромы», высказалась по теме.

Для нас большая честь быть выбранными вместе с «Миланом», чтобы показать великолепный итальянский футбол в Австралии. Мы знаем, что в Океании у нас огромное количество болельщиков, и с нетерпением ждем возможности предоставить австралийским фанатам возможность увидеть наших чемпионов вживую.

Этот товарищеский поединок подтверждает то видное положение, которое наш клуб постоянно занимает на европейской и мировой футбольной арене, и тот огромный интерес, который он может привлечь на всех широтах.

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Все комментарии
jzse9jzsvgc3
jzse9jzsvgc3
вчера в 19:17
Похоже неплохо им денег отстегнули.
2ehjpf27273f
2ehjpf27273f
вчера в 18:05
Понятно что это сделано для популяризации
Гость
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