Сторожук не вернётся в «Краснодар»

1710321698

вчера, 12:21

Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов сообщил, что «Краснодар» не обращался в клуб по поводу главного тренера .

Мне ничего об этом не известно. У нас идёт работа, Сторожук находится на рабочем месте, всё хорошо. Обращался ли к нам «Краснодар»? Нет.

Ранее сообщалось, что представители «Краснодара» предложили Сторожуку возглавить клуб до конца сезона. Но 42-летний специалист отказался от такого краткосрочного контракта.

Напомним, Сторожук возглавлял «Краснодар» с июня 2022 года по январь 2023 года. Сейчас российский специалист тренирует «Арсенал», контракт с которым рассчитан до июня 2026 года.