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Сторожук не вернётся в «Краснодар»

вчера, 12:21

Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов сообщил, что «Краснодар» не обращался в клуб по поводу главного тренера Александра Сторожука.

Мне ничего об этом не известно. У нас идёт работа, Сторожук находится на рабочем месте, всё хорошо. Обращался ли к нам «Краснодар»? Нет.

Ранее сообщалось, что представители «Краснодара» предложили Сторожуку возглавить клуб до конца сезона. Но 42-летний специалист отказался от такого краткосрочного контракта.

Напомним, Сторожук возглавлял «Краснодар» с июня 2022 года по январь 2023 года. Сейчас российский специалист тренирует «Арсенал», контракт с которым рассчитан до июня 2026 года.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 13:31
Старожук не захочет покидать Арсенал ради нескольких месяцев в Краснодаре. Скорее всего пост наставника быков займёт Мусаев. Он сейчас свободен, после того как добровольно подал в отставку из Сабаха, после разгрома от Карабаха. Мусаев не плохо работал в Краснодаре с 18 по 21 год. При нём быки дважды выигрывали бронзу и играли в ЛЧ. На данный момент это лучшая кандидатура для того, чтобы довести Краснодар до конца сезона.
ОПС
ОПС
вчера в 12:40
Ну и правильно сделал, что отказался. Пусть других дергают за веревочки.
112910415
112910415
вчера в 12:36
значит, нервная система Сторожука останется в относительном покое !
Гость
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