Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Карпин отреагировал на слухи о своём возвращении в «Спартак»

вчера, 15:23

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о возможном переходе в «Спартак».

Я уже давно не связан со «Спартаком». Буду ли связан? Не ко мне вопрос.

«Красно-белые» идут на 6-м месте в РПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Рафаэль Бенитес не заинтересован в работе в чемпионате России
Вчера, 22:08
СлухиСтало известно, кто может возглавить «Краснодар», если Ивич покинет клуб
Вчера, 21:43
Владимир Ивич отреагировал на слухи о возможном назначении в «Спартак»
Вчера, 21:02
«Журналистам в России скучно». Агент Николича о работе тренера в «Спартаке»
Вчера, 17:49
СлухиСтало известно, какую неустойку заплатит «Спартак» за увольнение Абаскаля
Вчера, 17:11
Стало известно, возглавит ли Виллаш-Боаш «Спартак»
Вчера, 10:22
Сортировать
Все комментарии
рже
рже ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:15
И все как тут на картинке, типо разбираютбся в футболе.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:51
Никогда В.Г. не будет тренировать "Спартак". Даже когда ему придётся ходить по белу свету с торбой и просить милостыню у добрых людей.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:31
Не нужен, как и усы
Хиромант
Хиромант ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:19, ред.
- А почему сразу - РОДНЫЕ ПЕНАТЫ? Я в 1989 (если не ошибаюсь) смотрел на игру молодого Валеры Карпина в Воронежском Факеле. Он играл левого полузащитника, а я сидел на 5 ряду Центральной трибуны (практически рядом с полем), и весь первый тайм мог воочию восхищаться игрой молодого футболиста. На выездных матчах я не был, но на каждом матче в Воронеже зрители аплодировали действиям молодого Карпина. А уж потом его "спёр" СпаМ, и теперь считает своим. (Кстати Спартак ещё и вратаря Филимонова из Факела умыкнул, а совсем недавно и вратаря Свинова... так что про родные пенаты говорить как-то...)
Верг
Верг
вчера в 20:08
Ты как с тренером сборной россии разговариваешь, смотри как надо
Спартак, чужое, взять взять
Что будем пить девочки
Сп62
Сп62 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 18:22, ред.
Люди уже не те и река уже не та. Можно возвращаться в родные пенаты. Ждём.
112910415
112910415
вчера в 18:10
давай, Валера !
Федуна давно нет в Спартаке ...
a-league
a-league ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:04, ред.
А чувалы сразу под зарплату приготовили, чтоб два раза не ходить ?
3vvdvxx2tuxs
3vvdvxx2tuxs
вчера в 18:02
Надо было сказать: у Спартака денег не хватит.
морозз
морозз
вчера в 17:37, ред.
Больше всего меня убил свои заявлением …Володя Быстров! Он сказал что Спартаку подойдёт Кержаков и продолжает эта бездарность…пора ему потренировать серьёзный клуб! Ну вот я и думаю, неужели в Питере все такие неадекватные? Ну а Валеру только поманят пальчиком и тот будет готов как пионер, бабло то совершенно другое!
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:25
- Когда тебя несправедливо увольняют с работы, ещё и оскорбляя во всех соцсетях, а спустя пару-тройку лет ТЕ ЖЕ ЛЮДИ приглашают тебя обратно к ним на работу...? Да я бы послал их в ..... Европу. Там и ищите себе "мальчиков для битья"! И в одну и ту же реку невозможно войти дважды, и самолюбие и честь есть у каждого нормального человека... Вряд ли Карпин снова наступит на те же грабли...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:21
Не отрицает. Значит не против этого.
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:11
...кастинг закончин ...!!!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:10
"мясо" ха-ха-ха-ха
Futurista
Futurista ответ BENFICA (раскрыть)
вчера в 16:48, ред.
Сельта-Бенфика ЛЕ 7:0...двойной хет-трик Мостового и Карпина)...матчасть надо знать...

112910415
112910415
вчера в 16:45
вон оно что, Михалыч ! )
а Валера-то ведь не против ...
BENFICA
BENFICA ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:44
Реал Мадрид Барселона, да сильнее Бенфики и всё!
Futurista
Futurista ответ BENFICA (раскрыть)
вчера в 16:38
Бенфика заурядный клуб из Южной Европы...а вообще речь была о Мостовом, который играл в Испании в клубах посильнее Бенфики)...
shlomo
shlomo
вчера в 16:28
Валеру верим!!!

Валере комфортно в Ростове, один минус это СМИ со своими новостями о нём. Москва- большая деревня где много денег, слухов и не дают работать...а в Ростове более менее спокойно, с начальством нормально, с жителями нормально, с болельщиками нормально, семья рядом...враги далеко...зачем тупые слухи распространять(?). Валера нормальный мужик, если надо сам сообщит
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:28
Уже проходили.
BENFICA
BENFICA ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:22
Бенфика Спартак это небо и земля! Бенфика небо! Спартак земля!
Futurista
Futurista ответ BENFICA (раскрыть)
вчера в 16:09
У Мостового уровень Бенфики...не меньше...
lotsman
lotsman ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:06
На фото тренеров не видно, одни агенты, или вернее, агентши. Или, как с недавних пор в футбольный словарь было введено слово посредник, которое рекомендуется использовать вместо привычного уху агент.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ BENFICA (раскрыть)
вчера в 16:05
Да и без Мостового я думаю веселья достаточно
BENFICA
BENFICA
вчера в 16:02
Мостовой пусть возглавит Спартак, хоть по веселимся немного.
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:57
Карпин и так сидит на двух стульях. За чем ему фк СПАТАК..
kkf7sv67n8v4
kkf7sv67n8v4
вчера в 15:55
Думаю ему сейчас этот геморрой не нужен
Интерес
Интерес
вчера в 15:37
Нахрена ему это аутодафе,если РФС его и так "неплохо кормит"?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:37
Если почитать последние новости, то прям очередь уже из тренеров стоит, чтоб потренировать Спартак
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 