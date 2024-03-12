Карпин отреагировал на слухи о своём возвращении в «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о возможном переходе в «Спартак».
Я уже давно не связан со «Спартаком». Буду ли связан? Не ко мне вопрос.
«Красно-белые» идут на 6-м месте в РПЛ.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о возможном переходе в «Спартак».
Я уже давно не связан со «Спартаком». Буду ли связан? Не ко мне вопрос.
«Красно-белые» идут на 6-м месте в РПЛ.
Валере комфортно в Ростове, один минус это СМИ со своими новостями о нём. Москва- большая деревня где много денег, слухов и не дают работать...а в Ростове более менее спокойно, с начальством нормально, с жителями нормально, с болельщиками нормально, семья рядом...враги далеко...зачем тупые слухи распространять(?). Валера нормальный мужик, если надо сам сообщит
Валере комфортно в Ростове, один минус это СМИ со своими новостями о нём. Москва- большая деревня где много денег, слухов и не дают работать...а в Ростове более менее спокойно, с начальством нормально, с жителями нормально, с болельщиками нормально, семья рядом...враги далеко...зачем тупые слухи распространять(?). Валера нормальный мужик, если надо сам сообщит