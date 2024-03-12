«Журналистам в России скучно». Агент Николича о работе тренера в «Спартаке»

Деян Йоксимович, агент бывшего тренера «Локомотива» Марко Николича, прокомментировал слухи о том, что его клиент готов возглавить «Спартак».
Николич готов работать в «Спартаке»? Журналистам в России очень скучно. Без комментариев.
Деян Йоксимович, агент бывшего тренера «Локомотива» Марко Николича, прокомментировал слухи о том, что его клиент готов возглавить «Спартак».
Николич готов работать в «Спартаке»? Журналистам в России очень скучно. Без комментариев.
возьмите Николича, будет вам весело !
возьмите Николича, будет вам весело !