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«Журналистам в России скучно». Агент Николича о работе тренера в «Спартаке»

вчера, 17:49

Деян Йоксимович, агент бывшего тренера «Локомотива» Марко Николича, прокомментировал слухи о том, что его клиент готов возглавить «Спартак».

Николич готов работать в «Спартаке»? Журналистам в России очень скучно. Без комментариев.

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lotsman
lotsman
вчера в 18:19
Журналистам везде скучно. Стоит одному что то придумать, как все налетают на эту "сенсацию", стараясь опередить друг друга.
112910415
112910415
вчера в 18:02
Типа :
возьмите Николича, будет вам весело !
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:56
Не только в России. Это происходит во всём мире .
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