Стало известно, какую неустойку заплатит «Спартак» за увольнение Абаскаля

Гильермо Абаскаль близок к увольнению из «Спартака».
По данным источника, в случае отставки испанского специалиста «красно-белые» должны будут заплатить ему 1,8 млн евро.
Именно столько составляет суммарный размер зарплаты Абаскаля до конца контракта со «Спартаком», который рассчитан до лета 2025 года.
Эльдорадо для иностранных тренеров. Подписал контракт, развалил команду, добился увольнения, получил неустойку и домой. Есть предчувствие, что к этому рыжий и вел, чтоб побыстрее свалить и бабло на халяву получить. Зачем такие контракты подписывать, надо по факту платить , по результатам . А Спартак уже не первый раз нагибают и не фига на ошибках не учатся....
Ну а так что, это почти 180 млн руб.... Гильермо - из Севильи, где мужчины в среднем живут 79 лет... Абаскалю сейчас 34 года, т.е. ему "осталось плюс - минус" 45 лет... умножаем 45 на 12, а затем делим 180 млн на получившееся число = в среднем не более 333 333,33 руб/мес нужно тратить Гильермо до конца жизни, чтобы позволить себе нигде не работать и жить в свое удовольствие.....
Эльдорадо для иностранных тренеров. Подписал контракт, развалил команду, добился увольнения, получил неустойку и домой. Есть предчувствие, что к этому рыжий и вел, чтоб побыстрее свалить и бабло на халяву получить. Зачем такие контракты подписывать, надо по факту платить , по результатам . А Спартак уже не первый раз нагибают и не фига на ошибках не учатся....
Ну а так что, это почти 180 млн руб.... Гильермо - из Севильи, где мужчины в среднем живут 79 лет... Абаскалю сейчас 34 года, т.е. ему "осталось плюс - минус" 45 лет... умножаем 45 на 12, а затем делим 180 млн на получившееся число = в среднем не более 333 333,33 руб/мес нужно тратить Гильермо до конца жизни, чтобы позволить себе нигде не работать и жить в свое удовольствие.....
Почему я буду жалеть ? Мне всегда импонируют тренеры, которые, сидя во время матча на скамейке или бегая вдоль бровки, живут футболом. А Гильермо не притворялся и не хотел понравиться болельщику, он действительно жил любимой игрой. Именно поэтому будет тоскливо смотреть на того же С.С., степенно, с умным видом, расхаживающего по беговой дорожке с задумчивым взглядом человека, всё понимающего в футболе..
Почему я буду жалеть ? Мне всегда импонируют тренеры, которые, сидя во время матча на скамейке или бегая вдоль бровки, живут футболом. А Гильермо не притворялся и не хотел понравиться болельщику, он действительно жил любимой игрой. Именно поэтому будет тоскливо смотреть на того же С.С., степенно, с умным видом, расхаживающего по беговой дорожке с задумчивым взглядом человека, всё понимающего в футболе..