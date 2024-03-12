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Стало известно, какую неустойку заплатит «Спартак» за увольнение Абаскаля

вчера, 17:11

Гильермо Абаскаль близок к увольнению из «Спартака».

По данным источника, в случае отставки испанского специалиста «красно-белые» должны будут заплатить ему 1,8 млн евро.

Именно столько составляет суммарный размер зарплаты Абаскаля до конца контракта со «Спартаком», который рассчитан до лета 2025 года.

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Все комментарии
Владимир Лихвин
Владимир Лихвин
сегодня в 00:14
Это всем выгодно.. при чем здесь вообще какой то футбол)
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 21:54
Не вижу смысла сейчас увольнять Абаскаль.Пусть доработает контракт до конца.Ну нет нормальных кандидатов.Не хуже он большинства предыдущих тренеров Спартака.Может, всё-таки у него получится и основная проблема Спартака то,что тренерам не дают достаточно времени.
pomor45
pomor45 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 21:30
Откуда знать, что грабли одни и те же? Может их много? Клуб богатый.
Женёк Н.
Женёк Н.
вчера в 21:03
С хрена ли с любым 12 подписывают такие контракты? Ответ:ОТКАТ, всë просто.
pomor45
pomor45
вчера в 20:54
Государственная премия перед такой неустойкой выглядит подачкой.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:18
Любой тренер приходящий в Спартак первым делом интересуется настойкой и сразу планирует свой семейный бюджет.
100% вариант!!!
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:54
Очередная неустойка очередному тренеру...Уже в какой раз на одни и те же грабли наступают...
vova505
vova505
вчера в 19:10
Клёво!! ))
Интерес
Интерес
вчера в 19:04
Всё завалил,а ему ещё и неустойку! Какая-то дойная...порося.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:58
Вообще не понятно каким образом тренер не давший вообще никакого результата получил такие условия? Точнее понятно, плевать руководство хотело на футбол и чёт в нём разбираться, они наверное даже матчей не смотрят и деградации игры не видят. Ну пускай теперь за свой пофигизм расплачиваются монетой. По делом. Да только боюсь ничему их это не научит. А так красавчик рыжий. Без 8 и жизнь плоха.
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 18:32
Почему все считают что один Абаскаль виноват? А футболисты нет??? Футболисты играют на поле,если наши футболеры хотели слить Абаскаля, то почему не объявить бойкот,а не болельщиков мучать смотреть на их отвратительную игру? Вопросов много,но ответов нет и не будет
Сп62
Сп62
вчера в 18:14
Надо, чтобы половину неустойки платил тот, кто подписывал этот контракт. Тогда руководство команды впредь будет думать
v723392r5c6x
v723392r5c6x
вчера в 18:01
Похоже просто у Спартака нет нормальных юристов, соглашаются на все условия контрагента.
Futurista
Futurista
вчера в 17:58, ред.
Копейки)...о нормальной яхте можно забыть...в принципе цена квартиры уровня "люкс" в Испании...не более того...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:53
Не он первый получает неустойку от Спартака...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:49
А я буду жалеть об уходе Гильермо. Да, он не добился поставленных целей, но не всегда виноват тренер, судьба которого всегда висит на волоске, готового порваться в любую минуту. Успех команды частенько зависит не от него, но так уж повелось: команда играет неудачно, - извольте, господин хороший, на выход. И ничего всем нам с этим не поделать. И более успешные тренеры подвергались подобной экзекуции, а тут "какой-то" Абаскаль. И симпатизируй ему не симпатизируй...
Почему я буду жалеть ? Мне всегда импонируют тренеры, которые, сидя во время матча на скамейке или бегая вдоль бровки, живут футболом. А Гильермо не притворялся и не хотел понравиться болельщику, он действительно жил любимой игрой. Именно поэтому будет тоскливо смотреть на того же С.С., степенно, с умным видом, расхаживающего по беговой дорожке с задумчивым взглядом человека, всё понимающего в футболе..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:42
Жозе: "Моя школа!!"
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 17:42
Обычная стандартная неустойка без переплат , и да, на этом уровне люди не с улицы босыми приходят, и после без работы не сидят
Amellus Amellus
Amellus Amellus
вчера в 17:38
Пусть спартачи рыжему Зарему отдадут. Или она на столько не тянет?
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:30
Меня б так уволили, за радость вообще .... плохо работаешь ты , на тебе 1.8 млн долларов иди с миром.....Готов уволиться из Спартака за 10% этой суммы.

Эльдорадо для иностранных тренеров. Подписал контракт, развалил команду, добился увольнения, получил неустойку и домой. Есть предчувствие, что к этому рыжий и вел, чтоб побыстрее свалить и бабло на халяву получить. Зачем такие контракты подписывать, надо по факту платить , по результатам . А Спартак уже не первый раз нагибают и не фига на ошибках не учатся....

Ну а так что, это почти 180 млн руб.... Гильермо - из Севильи, где мужчины в среднем живут 79 лет... Абаскалю сейчас 34 года, т.е. ему "осталось плюс - минус" 45 лет... умножаем 45 на 12, а затем делим 180 млн на получившееся число = в среднем не более 333 333,33 руб/мес нужно тратить Гильермо до конца жизни, чтобы позволить себе нигде не работать и жить в свое удовольствие.....
BENFICA
BENFICA
вчера в 17:25, ред.
Получит неустойку и на Мальорку кайфовать!
Как говорится ху.и так не жить!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:16
Может ,он этого и добивался?...
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:15, ред.
- А что тут скажешь? И так тоже можно деньги зарабатывать...
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