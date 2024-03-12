Стало известно, какую неустойку заплатит «Спартак» за увольнение Абаскаля

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вчера, 17:11

близок к увольнению из «Спартака».

По данным источника, в случае отставки испанского специалиста «красно-белые» должны будут заплатить ему 1,8 млн евро.

Именно столько составляет суммарный размер зарплаты Абаскаля до конца контракта со «Спартаком», который рассчитан до лета 2025 года.