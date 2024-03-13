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Клопп: «Я не передумал уходить из „Ливерпуля“»

вчера, 20:57

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, не изменил ли он своего решения об уходе из клуба летом после возвращения спортивного директора Майкла Эдвардса.

У нас был разговор. У нас с Майклом действительно хорошие отношения. Можете ли вы представить, что я передумал? Конечно, нет. Это было бы похоже на то, что я сказал о том, что в Англии никогда не буду тренировать другую команду, а в следующем году перешёл бы в клуб из числа наших соседей или что-то в этом роде. Это безумие.

Я не говорю о таких вещах, не подумав заранее. Просто хочу, чтобы клуб работал настолько хорошо, насколько это возможно. Я действительно уверен, что у правильных людей во главе есть хорошая основа. Михаэль – лучший выбор.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 19:58
уверен, что болельщики красных были бы безумно рады если Клопп передумает и останется...
Юрген на самом деле за эти девять лет выложился по максимуму за что ему огромное Спасибо и Респект!!!
он как никто другой заслужил право отдохнуть, пожить в свое удовольствие
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 14:26
Ливерпуль хорошо играл против МС и показалось, что в следующем сезоне команда при Клоппе могла бы стать сильнее.
Неизвестно кто придёт вместо Клоппа и как будет дальше.
112910415
112910415
сегодня в 05:45
дело принципа, больше спрашивать не надо
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 22:07
Клопп уже все решил, и задать тот же вопрос 399939 раз до мая не стоит.
pomor45
pomor45
вчера в 21:30
Майкл - хороший парень. Я тоже хороший парень. Это уже слишком, так что я, пожалуй, уйду.
dru72dhv6bwx
dru72dhv6bwx
вчера в 21:11
Он верен своему слову!!! Молодец!!!!
a6p6ucdfermx
a6p6ucdfermx
вчера в 21:08
Думаю что не нужно Клоппа постоянно спрашивать об этом... мужик сказал - мужик сделал.
Гость
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