Клопп: «Я не передумал уходить из „Ливерпуля“»

Главный тренер «Ливерпуля» ответил на вопрос, не изменил ли он своего решения об уходе из клуба летом после возвращения спортивного директора Майкла Эдвардса.

У нас был разговор. У нас с Майклом действительно хорошие отношения. Можете ли вы представить, что я передумал? Конечно, нет. Это было бы похоже на то, что я сказал о том, что в Англии никогда не буду тренировать другую команду, а в следующем году перешёл бы в клуб из числа наших соседей или что-то в этом роде. Это безумие.

Я не говорю о таких вещах, не подумав заранее. Просто хочу, чтобы клуб работал настолько хорошо, насколько это возможно. Я действительно уверен, что у правильных людей во главе есть хорошая основа. Михаэль – лучший выбор.