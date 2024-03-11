Жоау Канселу назвал фаворита Лиги чемпионов

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», назвал фаворита Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.
«Манчестер Сити» — фаворит на победу в Лиге чемпионов. Я так думаю из-за состава, стиля игры и тренера. Я уверен, что они могут выиграть две Лиги чемпионов подряд.
1. Интер
2. Манчестер Сити
3. Реал Мадрид
4. Арсенал
5. Бавария
Но дело в том что Арсенал еще не выиграл Порту дома, так что Бавария пока что может считаться даже четвертой. Почему Реал Мадрид не второй. Без хорошей игры вратаря больше полуфинала им не светит, а Куртуа травмирован и не в форме. Я еще не говорю о плохой игре защитников, особенно Начо.
Манчестер Сити когда поймет, что на Премьер-лигу у него нервов не хватит, перейдет на Лигу Чемпионов. А Интер первый, потому что все решил в Серии А 98%, и еще потому что из этих трех команд самая лучшая оборона у Интера.
1. Интер
2. Манчестер Сити
3. Реал Мадрид
4. Арсенал
5. Бавария
Но дело в том что Арсенал еще не выиграл Порту дома, так что Бавария пока что может считаться даже четвертой. Почему Реал Мадрид не второй. Без хорошей игры вратаря больше полуфинала им не светит, а Куртуа травмирован и не в форме. Я еще не говорю о плохой игре защитников, особенно Начо.
Манчестер Сити когда поймет, что на Премьер-лигу у него нервов не хватит, перейдет на Лигу Чемпионов. А Интер первый, потому что все решил в Серии А 98%, и еще потому что из этих трех команд самая лучшая оборона у Интера.
Реал
Интер
Арсенал
Бавария
Какой то из этих клубов выиграет лч 2024
Реал
Интер
Арсенал
Бавария
Какой то из этих клубов выиграет лч 2024
Полузащита «Интера» также сильна. 100% могут дать бой полузащите Ман Сити. И конечно у них уже есть опыт играть в финале. Реал Мадрид без Куртуа не сможет, а Куртуа вернется только к апрелю и будет не в форме. Так что Интер действительно фаворит.
Полузащита «Интера» также сильна. 100% могут дать бой полузащите Ман Сити. И конечно у них уже есть опыт играть в финале. Реал Мадрид без Куртуа не сможет, а Куртуа вернется только к апрелю и будет не в форме. Так что Интер действительно фаворит.
Именно оборона выигрывает трофеи.
Именно оборона выигрывает трофеи.