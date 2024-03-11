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Жоау Канселу назвал фаворита Лиги чемпионов

сегодня, 16:13

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», назвал фаворита Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

«Манчестер Сити» — фаворит на победу в Лиге чемпионов. Я так думаю из-за состава, стиля игры и тренера. Я уверен, что они могут выиграть две Лиги чемпионов подряд.

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Все комментарии
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 19:17
С тобой бы Бразильцы поспорили
eleven LC
eleven LC ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
сегодня в 18:45
Ну впринципе всё логично!
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 18:24, ред.
Порядок, учитывая форму команд, следующий:
1. Интер
2. Манчестер Сити
3. Реал Мадрид
4. Арсенал
5. Бавария

Но дело в том что Арсенал еще не выиграл Порту дома, так что Бавария пока что может считаться даже четвертой. Почему Реал Мадрид не второй. Без хорошей игры вратаря больше полуфинала им не светит, а Куртуа травмирован и не в форме. Я еще не говорю о плохой игре защитников, особенно Начо.
Манчестер Сити когда поймет, что на Премьер-лигу у него нервов не хватит, перейдет на Лигу Чемпионов. А Интер первый, потому что все решил в Серии А 98%, и еще потому что из этих трех команд самая лучшая оборона у Интера.
salleeh
salleeh
сегодня в 17:53
Выиграть может любая команда, мяч круглый, а ворота прямоугольные, у всех есть шансы, но не все ими пользуются…
eleven LC
eleven LC
сегодня в 17:53, ред.
МанСити
Реал
Интер
Арсенал
Бавария
Какой то из этих клубов выиграет лч 2024
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 17:26
Есть много факторов, позволяющих так думать. Один из них – то, что «Интер» в Серии А всё решил. Ювентус снова потерял очки играя с Аталантой. Это главный фактор. Второй: согласен, именно оборона выигрывает трофеи. А оборона Сити в этом сезоне в отдельных матчах не блестит, у Интера наоборот

Полузащита «Интера» также сильна. 100% могут дать бой полузащите Ман Сити. И конечно у них уже есть опыт играть в финале. Реал Мадрид без Куртуа не сможет, а Куртуа вернется только к апрелю и будет не в форме. Так что Интер действительно фаворит.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:42
Не нужно забывать, что Барса арендовала Канселу у Ман Сити, хотя он уже заявил, что не хочет туда возвращаться....:)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:29
А для меня фаворит Интер. Играют классно, обороняться умеют, в сериАле все ясно уже, опыт есть...
Именно оборона выигрывает трофеи.
4q67gs9jkheb
4q67gs9jkheb
сегодня в 16:15
Конечно Сити фаворит, никто не сомневается.
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