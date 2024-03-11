Жоау Канселу назвал фаворита Лиги чемпионов

Защитник «Барселоны» , права на которого принадлежат «Манчестер Сити», назвал фаворита Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

«Манчестер Сити» — фаворит на победу в Лиге чемпионов. Я так думаю из-за состава, стиля игры и тренера. Я уверен, что они могут выиграть две Лиги чемпионов подряд.