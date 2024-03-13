Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига Чемпионов 2023/2024

Хави о матче против «Наполи»: «Команда отдала все силы, я горжусь игроками»

вчера, 09:34
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Хави подвёл итоги игры 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

Команда отдала все силы, игроки старались, и я горжусь ими. Я сказал, что они сделают шаг вперёд после моего ухода в конце сезона. Люди не верили мне и говорили, что я потеряю раздевалку. Мы получили много несправедливой критики.

Команда была очень хороша, агрессивна, прессинговала. Мы были очень хороши в обороне. Болельщики получили удовольствие. Неслучайно мы выиграли 3:1 у достойного соперника.

Мы хотели контролировать ситуацию. Ориоль (Ромеу), Серхи (Роберто) и Гюндоган — одни из лучших в мире. Это одна из лучших игр в сезоне. Я очень счастлив и горд. Все, и молодые, и ветераны, сделали шаг вперёд. Мы вернулись в четвертьфинал, мы можем гордиться, это важный день для болельщиков «Барселоны».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Камоцци: «Думаю, „Спартак“ разорвёт контракт с Промесом»
Сегодня, 13:06
Клопп: «Я не передумал уходить из „Ливерпуля“»
Вчера, 20:57
В «Арсенале» отрицают информацию о том, что Артета оскорбил Консейсау
Вчера, 10:23
Де Лаурентис: «Игроки „Наполи“ получат больше 10 млн, если пройдут „Барсу“»
12 марта
Роналдо: «Думаю, Мбаппе получит „Золотой мяч“, если перейдёт в „Реал“»
11 марта
Жоау Канселу назвал фаворита Лиги чемпионов
11 марта
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:26
Если это и есть "все силы"...то дальше Барсе в этом турнире делать нечего...
Incredulous
Incredulous ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 11:13
Этот пустозвон никогда в жизни не признается в таком, вот если бы подобный момент был в штрафной Барсы, тут бы уже был скандал века.
rvwb9s3t37hm
rvwb9s3t37hm
вчера в 11:00
На одну игру смогли собраться. В следующем круге скорее всего вылетят.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:26
Ну чтож молодцы каталонцы, с победой!) Хоть немного денег заработали
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 09:59
«Барселона» благополучно вышла в свой первый четвертьфинал Лиги чемпионов за четыре года благодаря упорной победе над «Наполи» со счетом 3:1 в ответном матче 1/8 финала. «Барса» феноменально стартовала, изо всех сил боролась в течение первых 45 минут игры, и уверенно завершила игру, одержав заслуженную победу и перейдя в «Последнюю восьмерку» главного турнира Европы.

Одним словом, первые 20 минут первого периода были идеальными: «Барса» сенсационно начала игру, играя на передней ноге с быстрыми и острыми передачами через линии и свирепым поведением без мяча, чтобы прессинговать высоко над полем с исключительной интенсивностью, чтобы отобрать мяч и не дать Наполи получить удовольствие от владения мячом.

Это было поистине фантастическое начало игры со стороны хозяев поля, которое помогло успокоить нервы команды и болельщиков, и каталонцы решили не слишком рисковать и чувствовали себя комфортно, позволяя Наполи больше владеть мячом, продолжая при этом высоко прессинговать и вынуждать совершать ошибки и создавать больше шансов.

Фактически, несмотря на победу «Барселоны», надо признать, что с такой игрой они бы не продвинулись дальше, если бы соперником был «Манчестер Сити» или «Интер». Эта победа придаст им уверенности и кто знает, что будет дальше.
112910415
112910415
вчера в 09:50
и вот эти силы ещё понадобятся не раз, и не два, и не три раза !..
b2m5nt9yekhz
b2m5nt9yekhz
вчера в 09:50
Этот матч Барселоне удался, можно гордиться
4v9sfqzcv8n2
4v9sfqzcv8n2
вчера в 09:44
Хави прав, Барселона играла лучше.
salleeh
salleeh
вчера в 09:44
Хави должен гордиться судьёй, который не назначил чистейший пенальти в ворота Барсы. Был фол на 50-й минуте, при счете 2:1…🤷🏻‍♂️
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 09:41
Барселона действительно заслужила больше чем Наполи.
9u5qm64axgup
9u5qm64axgup
вчера в 09:39
Победа над никакущим Наполи так себе повод для гордости
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 