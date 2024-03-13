Хави о матче против «Наполи»: «Команда отдала все силы, я горжусь игроками»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвёл итоги игры 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».
Команда отдала все силы, игроки старались, и я горжусь ими. Я сказал, что они сделают шаг вперёд после моего ухода в конце сезона. Люди не верили мне и говорили, что я потеряю раздевалку. Мы получили много несправедливой критики.
Команда была очень хороша, агрессивна, прессинговала. Мы были очень хороши в обороне. Болельщики получили удовольствие. Неслучайно мы выиграли 3:1 у достойного соперника.
Мы хотели контролировать ситуацию. Ориоль (Ромеу), Серхи (Роберто) и Гюндоган — одни из лучших в мире. Это одна из лучших игр в сезоне. Я очень счастлив и горд. Все, и молодые, и ветераны, сделали шаг вперёд. Мы вернулись в четвертьфинал, мы можем гордиться, это важный день для болельщиков «Барселоны».
Одним словом, первые 20 минут первого периода были идеальными: «Барса» сенсационно начала игру, играя на передней ноге с быстрыми и острыми передачами через линии и свирепым поведением без мяча, чтобы прессинговать высоко над полем с исключительной интенсивностью, чтобы отобрать мяч и не дать Наполи получить удовольствие от владения мячом.
Это было поистине фантастическое начало игры со стороны хозяев поля, которое помогло успокоить нервы команды и болельщиков, и каталонцы решили не слишком рисковать и чувствовали себя комфортно, позволяя Наполи больше владеть мячом, продолжая при этом высоко прессинговать и вынуждать совершать ошибки и создавать больше шансов.
Фактически, несмотря на победу «Барселоны», надо признать, что с такой игрой они бы не продвинулись дальше, если бы соперником был «Манчестер Сити» или «Интер». Эта победа придаст им уверенности и кто знает, что будет дальше.
Одним словом, первые 20 минут первого периода были идеальными: «Барса» сенсационно начала игру, играя на передней ноге с быстрыми и острыми передачами через линии и свирепым поведением без мяча, чтобы прессинговать высоко над полем с исключительной интенсивностью, чтобы отобрать мяч и не дать Наполи получить удовольствие от владения мячом.
Это было поистине фантастическое начало игры со стороны хозяев поля, которое помогло успокоить нервы команды и болельщиков, и каталонцы решили не слишком рисковать и чувствовали себя комфортно, позволяя Наполи больше владеть мячом, продолжая при этом высоко прессинговать и вынуждать совершать ошибки и создавать больше шансов.
Фактически, несмотря на победу «Барселоны», надо признать, что с такой игрой они бы не продвинулись дальше, если бы соперником был «Манчестер Сити» или «Интер». Эта победа придаст им уверенности и кто знает, что будет дальше.