Хави о матче против «Наполи»: «Команда отдала все силы, я горжусь игроками»

Главный тренер «Барселоны» подвёл итоги игры 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

Команда отдала все силы, игроки старались, и я горжусь ими. Я сказал, что они сделают шаг вперёд после моего ухода в конце сезона. Люди не верили мне и говорили, что я потеряю раздевалку. Мы получили много несправедливой критики.

Команда была очень хороша, агрессивна, прессинговала. Мы были очень хороши в обороне. Болельщики получили удовольствие. Неслучайно мы выиграли 3:1 у достойного соперника.

Мы хотели контролировать ситуацию. Ориоль (Ромеу), Серхи (Роберто) и Гюндоган — одни из лучших в мире. Это одна из лучших игр в сезоне. Я очень счастлив и горд. Все, и молодые, и ветераны, сделали шаг вперёд. Мы вернулись в четвертьфинал, мы можем гордиться, это важный день для болельщиков «Барселоны».