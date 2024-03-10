Роналду: «Я счастлив находиться в Саудовской Аравии»

Нападающий «Аль-Насра» положительно оценивает своё пребывание в Саудовской Аравии.

Я счастлив находиться в Саудовской Аравии, абсолютно счастлив. Я рад представлять «Аль-Наср», и для меня наш сезон положительный, потому что до сих пор у нас были шансы во всех турнирах.