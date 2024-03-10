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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Роналду: «Я счастлив находиться в Саудовской Аравии»

сегодня, 15:48

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду положительно оценивает своё пребывание в Саудовской Аравии.

Я счастлив находиться в Саудовской Аравии, абсолютно счастлив. Я рад представлять «Аль-Наср», и для меня наш сезон положительный, потому что до сих пор у нас были шансы во всех турнирах.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 18:00
...после головокружительной карьеры в Европе, любят его или
гнобят недруги всё это называется общим вниманием к его персоне,
да ещё в завершении карьеры выдаёт на гора голы, собирает трибуны, рекламирует и продвигает популярность футбола, что ещё
написать об этом человеке, легенда!!!
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 17:54
Смахнув слезу, выдавил Авейру.. 🤭
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 17:44
Ошибаешься,миллионеры в основе своем несчастные,им всегда мало,им всегда не хватает,они одержимы деньгами,знаю по опыту видя знакомых богатых
112910415
112910415
сегодня в 17:31
главное, что в нём всегда живёт любовь !
неугасаемая любовь к себе, великому !
rsy2je6kwbz9
rsy2je6kwbz9
сегодня в 17:16
Миллион в день любого сделает счастливым
Scorp689
Scorp689
сегодня в 16:44
Все миллионеры безумно счастливы везде...
8z7je2aaed4p
8z7je2aaed4p
сегодня в 16:41
Было бы удивительно если было наоборот для Роналду.
Pistolero_Pistolero
Pistolero_Pistolero
сегодня в 16:29
А как же не будет счастлив? Нигде больше не пригодился, а тут верблюжий мешок с деньгами на голову свалился. Всё логично.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 16:02
Всю жизнь мечтал.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:55
А кто был бы не счастлив с 200 лямов евро бабками в год....
Гость
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