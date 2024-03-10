Роналду: «Я счастлив находиться в Саудовской Аравии»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду положительно оценивает своё пребывание в Саудовской Аравии.
Я счастлив находиться в Саудовской Аравии, абсолютно счастлив. Я рад представлять «Аль-Наср», и для меня наш сезон положительный, потому что до сих пор у нас были шансы во всех турнирах.
гнобят недруги всё это называется общим вниманием к его персоне,
да ещё в завершении карьеры выдаёт на гора голы, собирает трибуны, рекламирует и продвигает популярность футбола, что ещё
написать об этом человеке, легенда!!!
гнобят недруги всё это называется общим вниманием к его персоне,
да ещё в завершении карьеры выдаёт на гора голы, собирает трибуны, рекламирует и продвигает популярность футбола, что ещё
написать об этом человеке, легенда!!!
неугасаемая любовь к себе, великому !
неугасаемая любовь к себе, великому !