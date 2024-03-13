Мурад Мусаев вернулся в «Краснодар»

Экс-главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев снова возглавил команду.
Специалист уже был наставником южан с 2019 по 2020 год. Под его руководством «быки» впервые сыграли на групповом этапе Лиги чемпионов.
Последним местом работы Мусаева был «Сабах» из Азербайджана, который он покинул зимой 2024-го.
13 марта стало известно об отставке Владимира Ивича.
Лично мне любопытно посмотреть на то, как он справится. Он знает клуб, знает костяк команды, знает тренеров, скаутов, остальной персонал клуба и академии. Здесь он дома. К тому же у него есть время во время паузы подготовить команду. Посмотрим, как он справится
Лично мне любопытно посмотреть на то, как он справится. Он знает клуб, знает костяк команды, знает тренеров, скаутов, остальной персонал клуба и академии. Здесь он дома. К тому же у него есть время во время паузы подготовить команду. Посмотрим, как он справится