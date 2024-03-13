Мурад Мусаев вернулся в «Краснодар»

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вчера, 23:57

Экс-главный тренер «Краснодара» снова возглавил команду.

Специалист уже был наставником южан с 2019 по 2020 год. Под его руководством «быки» впервые сыграли на групповом этапе Лиги чемпионов.

Последним местом работы Мусаева был «Сабах» из Азербайджана, который он покинул зимой 2024-го.

13 марта стало известно об отставке Владимира Ивича.