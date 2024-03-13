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Мурад Мусаев вернулся в «Краснодар»

вчера, 23:57

Экс-главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев снова возглавил команду.

Специалист уже был наставником южан с 2019 по 2020 год. Под его руководством «быки» впервые сыграли на групповом этапе Лиги чемпионов.

Последним местом работы Мусаева был «Сабах» из Азербайджана, который он покинул зимой 2024-го.

13 марта стало известно об отставке Владимира Ивича.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 11:20
Благодарю
TheBoLt
TheBoLt ответ Водолей Сергеев (раскрыть)
сегодня в 10:44
Согласен. Но Ивича точно надо было убирать, он не готов к весне, он сливал матч за матчем и продолжил бы сливать, так как против него тактику знает уже вся РПЛ. Мусаев сейчас лишь заплатка. Я надеюсь, найдут нормального тренера в межсезонье
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 10:39
Вам просто нужно понять - Всему Своё Время и нынешний заход Мусаева это не продолжение 18-21 годов когда он тренировал другую команду, да и требовать будут не кружева, а результат и место в таблице.
TheBoLt
TheBoLt ответ Водолей Сергеев (раскрыть)
сегодня в 10:26
У Ивича нет тактики. Совсем. Все, что пытаются сделать быки это передать мяч Кордобе. Забили гол - начитается сушка. Почему Зенит\Спартак\Динамо\Локо стараются забить два, три, как можно больше, а Ивич начинает клоунаду с удержанием счета? Последняя победа в РПЛ с разницей в два мяча была в сентябре над Рубином, мы уже второй раз с ними сыграли с тех пор. Ивич провалил зимнюю паузу, пока остальные клубы готовились, что делал он? Судя по видео с ютуб-канала ФК Краснодар, они в качалке торчали, да пасы отрабатывали. И удары из-за штрафной. Где работа над тактикой? Мусаев всегда играл красиво, все эти кружева вокруг штрафной соперника, забегания. Против Ивича достаточно поставить автобус с прессингом и Быки ничего не могут сделать. А Мусаев ломал автобусы хотя бы. А еще, на минуточку, одна из задач клуба это игра в атакующий футбол, игра в атаку. Если Ивич не справился с задачей, кто ему виноват? Не спорю, Ивич завершил первый круг на 1 месте, это достижение. Но к весне команду не подготовил
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 08:28, ред.
"""По сравнению с Ивичем у него есть четкое понимание тактики, которую хочет видеть Галицкий""""" Серьёзно? Это уже такой плохой или скажем по Вашему посредственный тренер серб Ивич закончивший свою яркую карьеру (одно очко от гегемона) с быками по ЩЕЛЧКУ пальчика нежного и вздорного магната? Вы выбирайте слова как-нибудь!
112910415
112910415
сегодня в 08:19
посмотрим, как распорядится багажом Ивича !
альсато
альсато
сегодня в 08:14
Не удивлюсь, если через неделю..Ивич возглавит Спартак))))))
ОПС
ОПС
сегодня в 07:22
Раздвинься, серединка таблицы, к вам с вершины идет Краснодар.
xt4783wrcafj
xt4783wrcafj
сегодня в 06:53
Похоже не стоило Мусаева убирать вообще.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
сегодня в 06:48
что то подсказывает что "сказка" Краснодара с 1м местом уже прошла, пока к новому/старому тренеру привыкнут и т.д. сезон уже закончится, и если Краснодар будет в топ-5 то это будет отлично.
Сергей Кравченко
Сергей Кравченко
сегодня в 06:26
У галицкого видно очередной заскок. Скоро будет после каждого проигрыша тренера менять. Дурдом. Надо было Ивичу дать сезон доработать, а там уже смотреть, что дальше делать, тренера менять или игроками новыми усиливаться.
112910415
112910415
сегодня в 06:03
наблюдаем дальше, пока скептически
Дед и ушко
Дед и ушко
сегодня в 01:49
Ну что, Доктор МОМ! Добро пожаловать домой.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 01:09
Мусаев взял серебряные медали в Азербайджане, поиграл в лиге конференций. Набрался опыта и возвращается в родной клуб. По сравнению с Ивичем у него есть четкое понимание тактики, которую хочет видеть Галицкий. Ну и напомню, ушел он из Краснодара по собственному желанию после разгрома от Ахмата дома: https://www.soccer.ru/news/1249655/musaev-murad-krasnodar

Лично мне любопытно посмотреть на то, как он справится. Он знает клуб, знает костяк команды, знает тренеров, скаутов, остальной персонал клуба и академии. Здесь он дома. К тому же у него есть время во время паузы подготовить команду. Посмотрим, как он справится
BDA8181
BDA8181
сегодня в 00:56, ред.
Ни чего не понял , но очень интересно. За что, почему и на кой этого возвращать. У него ума прибавилось и игру может примерно такую же поставить?! Что то у Галицкого "домик" потёк. И после такого даже не знаю что и желать клубу . Толи удачи, Толи чтоб очки оставшиеся слили всем подряд.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 00:53
Пришел глотать семенную жидкость Галицкого и Ко)
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:48
Старый проверенный конь... С возвращением!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 00:24
Доброй ночи. Убрали выданный по Вашей просьбе бан.
Гость
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