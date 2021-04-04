«Краснодар» подтвердил отставку Мусаева

«Краснодар» на своём официальном сайте подтвердил, что покидает должность главного тренера клуба.

После матча с «Ахматом» главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подал заявление об отставке по собственному желанию. Руководство клуба пошло навстречу его решению. Имя нового главного тренера «быков» будет объявлено в ближайшие дни.