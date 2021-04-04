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«Краснодар» подтвердил отставку Мусаева

вчера, 10:50

«Краснодар» на своём официальном сайте подтвердил, что Мурад Мусаев покидает должность главного тренера клуба.

После матча с «Ахматом» главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подал заявление об отставке по собственному желанию. Руководство клуба пошло навстречу его решению. Имя нового главного тренера «быков» будет объявлено в ближайшие дни.

Под руководством Мурада Мусаева «Краснодар» дважды выигрывал бронзовые медали РПЛ и впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. ФК «Краснодар» благодарит Мурада Олеговича за работу и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 22:30
я думаю этот день как праздник на душе
протон1
протон1
вчера в 22:29
я думаю это логично. и положительно для игкроков
ZimTronPLUS
ZimTronPLUS
вчера в 17:03
2.5 года беспросветного позора наконец-то окончены.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:58
Надо зрить в корень проблемы... А она ещё со времен ФК "Кубань", там за пару лет рекорд били по отставкам... И даже результативных меняли - Петреску, Овчинников...
Вывод: окропить святой водой всех и вся, посмотреть на чем построен стадион...
Ganymed1
Ganymed1
вчера в 13:47
Аллилуйя
kts99
kts99
вчера в 13:42
Наконец-то
Absinthe3
Absinthe3 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 13:33
    BreezeCOOL
    BreezeCOOL
    вчера в 13:31
    Поздравляю болел Краснодара с хорошей новостью. Надеюсь дела наладятся, придет опытный человек и сделает из фк Краснодар, настоящий фк Краснодар. России нужен сильный Краснодар
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Absinthe3 (раскрыть)
    вчера в 13:26
    Видимо,нас ненадолго хватает на обстоятельный разговор.Отвечу в аналогичном стиле :Плетитесь все за бывшим тренером Газзаевым!
    Absinthe3
    Absinthe3 ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 13:21
    Не оправдываю Валеру. Говорю же разочаровал. Но на Ганчаренку тоже особо гнать не нужно. Цска при любых тренерах в Европе первый снизу)
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Absinthe3 (раскрыть)
    вчера в 13:17
    У вас тоже соперник был не из убойных, Николич меньше всего упрёков заслуживает,учитывая соперников.Семака вообще можно к гражданской казни сразу приговаривать.у "Спартака" всё привычно,а в "талант" Ханчарэнки верил кто попало,а я -ни одной секунды.
    pomor45
    pomor45 ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 13:12
    Тогда ему придётся разочароваться в самом себе.
    pomor45
    pomor45 ответ nikoladolgov (раскрыть)
    вчера в 13:11
    По собственному без отступных.
    pomor45
    pomor45 ответ Брулин (раскрыть)
    вчера в 13:10
    Ход или уход?
    Absinthe3
    Absinthe3 ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 13:10
    По Николичу согласен. Карпин объективно изначально был в более стесненных условиях, нежели вышеперечисленные. Состав не тот, да и глубина...Хотя, тоже разочаровал
    pomor45
    pomor45 ответ Caniggia (раскрыть)
    вчера в 13:09
    Тогда и спятит.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Absinthe3 (раскрыть)
    вчера в 13:04
    Ещё Карпина деликатно не упомянул,ну и Николича.Ай-яй-яй!!!
    Absinthe3
    Absinthe3
    вчера в 12:56
    Откровенно говоря, провал наших клубов в Европе напрямую связан с тренерским кризисом. Кто тренировал? Мусаев, Гончаренко и Семак?
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Caniggia (раскрыть)
    вчера в 12:53
    Бердыев всегда претендует на финансовую самостоятельность и долю в бизнесе.И Галицкий уступит? Ни-ко-гда!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ minai (раскрыть)
    вчера в 12:30
    Этому выдал индульгенцию Митрофан МедвеДюков. Процесс увольнения этой зашифрованной персоны будет столь же долог,как и ввод в строй СП-2,любимого детища и проекта всей жизни их шефа-группен-руководителя Миллера.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 12:30
    Если Галицкий не спятил, то позовёт Бердыева.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 12:26
    Какая неожиданность! И за что опала? Ведь не от "Тамбова" 0-5...
    swed27
    swed27
    вчера в 12:21
    Скорее всего быков возглавит Гончаренко
    112910415
    112910415
    вчера в 12:18
    теперь начнётся самое интересное
    minai
    minai
    вчера в 12:07
    Надеюсь этим он спровоцировал цепную реакцию исхода тренеров. И следующим будет тренер одной удивительной сборной.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 12:05
    Мусаев вполне может возглавить условную Уфу
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 12:01
    Я думаю многие ждали этой отставки. И это случилось.
    Теперь более ответственный момент наступил. Подобрать нужную кандидатуру для самобытного клуба Краснодар. И для Галицкого это трудная задача, учитывая его характер. Для Краснодара нужен тренер иностранец , который бы поставил условия, которые бы давали ему свободу для принятия решений в тренерской работе и не быть зависимым от руководства клуба, т.е от Галицкого . Хочется чтобы Быки опять стали тем клубом , который бы радовал своей игрой. Удачи Быкам !!! Всем Добра !!!
    Futurista
    Futurista ответ nikoladolgov (раскрыть)
    вчера в 11:58, ред.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 11:51
    Логичное решение наконец-то Мусаев понял,что не получается делать результат.Теперь ждем ход от Галицкого!
    nikoladolgov
    nikoladolgov ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 11:49
    Зовите Губерниева , он во всем разбирается !
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