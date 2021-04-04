«Краснодар» подтвердил отставку Мусаева

«Краснодар» на своём официальном сайте подтвердил, что Мурад Мусаев покидает должность главного тренера клуба.
После матча с «Ахматом» главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подал заявление об отставке по собственному желанию. Руководство клуба пошло навстречу его решению. Имя нового главного тренера «быков» будет объявлено в ближайшие дни.
Под руководством Мурада Мусаева «Краснодар» дважды выигрывал бронзовые медали РПЛ и впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. ФК «Краснодар» благодарит Мурада Олеговича за работу и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере.
Быкам нужен настояший, опытный и желательно зарубежный тренер(т.к нормальных свободных Российских тренеров сейчас нет, есть Легенды Семин и Бердыев,но думаю Галицкий их не пригласит, потому, что любит влазить в тренерские дела,а эти два специалиста не станут плясать под его дудку)! Удачи фк "Краснодару"
Быкам нужен настояший, опытный и желательно зарубежный тренер(т.к нормальных свободных Российских тренеров сейчас нет, есть Легенды Семин и Бердыев,но думаю Галицкий их не пригласит, потому, что любит влазить в тренерские дела,а эти два специалиста не станут плясать под его дудку)! Удачи фк "Краснодару"
Теперь более ответственный момент наступил. Подобрать нужную кандидатуру для самобытного клуба Краснодар. И для Галицкого это трудная задача, учитывая его характер. Для Краснодара нужен тренер иностранец , который бы поставил условия, которые бы давали ему свободу для принятия решений в тренерской работе и не быть зависимым от руководства клуба, т.е от Галицкого . Хочется чтобы Быки опять стали тем клубом , который бы радовал своей игрой. Удачи Быкам !!! Всем Добра !!!
Теперь более ответственный момент наступил. Подобрать нужную кандидатуру для самобытного клуба Краснодар. И для Галицкого это трудная задача, учитывая его характер. Для Краснодара нужен тренер иностранец , который бы поставил условия, которые бы давали ему свободу для принятия решений в тренерской работе и не быть зависимым от руководства клуба, т.е от Галицкого . Хочется чтобы Быки опять стали тем клубом , который бы радовал своей игрой. Удачи Быкам !!! Всем Добра !!!