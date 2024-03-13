Стали известны детали возможного возвращения Мусаева в «Краснодар»

Экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в ближайшее время вновь возглавит «быков». Контракт будет рассчитан до конца сезона. Если Мусаев сохранит «Краснодар» в тройке по итогам чемпионата, то соглашение будет продлено.
Ранее сообщалось, что между бывшим главным тренером «быков» Владимиром Ивичем и руководством клуба произошёл конфликт.
Уволили за несколько поражений (два ему ноль усиления зимой) тренера, при котором команда половину чемпионата шла на первом месте, и взяли назад физрука, который не имеет понятия о защите.
Такое впечатление, что это решение принимал гендиректор "Зенита", а не "Краснодара".
Галицкий в очередной раз шокирует, то Мусаева они до последнего терпели, то Шалимова, оба без чего-то внятного на поле, а приходит тренер, который их поднимает до топ-амбиций, и они сливают его после двух поражений в 1 очке от первого места и берут назад Мусаева...
При этом в команде бразильцев уже чуть ни не больше, чем в "Зените", только уровня более колхозного)
Уволили за несколько поражений (два ему ноль усиления зимой) тренера, при котором команда половину чемпионата шла на первом месте, и взяли назад физрука, который не имеет понятия о защите.
Такое впечатление, что это решение принимал гендиректор "Зенита", а не "Краснодара".
Галицкий в очередной раз шокирует, то Мусаева они до последнего терпели, то Шалимова, оба без чего-то внятного на поле, а приходит тренер, который их поднимает до топ-амбиций, и они сливают его после двух поражений в 1 очке от первого места и берут назад Мусаева...
При этом в команде бразильцев уже чуть ни не больше, чем в "Зените", только уровня более колхозного)
И вдруг на тебе... два провальных матча, потеря очков, Краснодар уступает 1-ое место Зениту и мечта эта начинает уплывать вдаль...На эмоциях он принимает решение об увольнении Ивича...
Но с точки зрения здравого смысла Галицкий поступил конечно опрометчиво.
Нужно было спокойно поговорить с тренером, с футболистами, обсудить причины неудач, сделать выводы и двигаться дальше.
У Мусаева, конечно кое-какой опыт есть работы в Краснодаре, и это плюс,
но как тренер он выглядит намного слабее Ивича. Хотя... кто знает? В футболе всякое бывает, может при Мусаеве команда встряхнётся и начнёт побеждать и в итоге станет Чемпионом. Ведь разница-то между 1-ым и 2-м местом всего одно очко. По большему счёту ничего ещё не потеряно.
И вдруг на тебе... два провальных матча, потеря очков, Краснодар уступает 1-ое место Зениту и мечта эта начинает уплывать вдаль...На эмоциях он принимает решение об увольнении Ивича...
Но с точки зрения здравого смысла Галицкий поступил конечно опрометчиво.
Нужно было спокойно поговорить с тренером, с футболистами, обсудить причины неудач, сделать выводы и двигаться дальше.
У Мусаева, конечно кое-какой опыт есть работы в Краснодаре, и это плюс,
но как тренер он выглядит намного слабее Ивича. Хотя... кто знает? В футболе всякое бывает, может при Мусаеве команда встряхнётся и начнёт побеждать и в итоге станет Чемпионом. Ведь разница-то между 1-ым и 2-м местом всего одно очко. По большему счёту ничего ещё не потеряно.