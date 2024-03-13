Стали известны детали возможного возвращения Мусаева в «Краснодар»

1710326890

вчера, 13:48

Экс-тренер «Краснодара» в ближайшее время вновь возглавит «быков». Контракт будет рассчитан до конца сезона. Если Мусаев сохранит «Краснодар» в тройке по итогам чемпионата, то соглашение будет продлено.

Ранее сообщалось, что между бывшим главным тренером «быков» Владимиром Ивичем и руководством клуба произошёл конфликт.