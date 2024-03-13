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Стали известны детали возможного возвращения Мусаева в «Краснодар»

вчера, 13:48

Экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в ближайшее время вновь возглавит «быков». Контракт будет рассчитан до конца сезона. Если Мусаев сохранит «Краснодар» в тройке по итогам чемпионата, то соглашение будет продлено.

Ранее сообщалось, что между бывшим главным тренером «быков» Владимиром Ивичем и руководством клуба произошёл конфликт.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:38
Не факт коллега!)
pomor45
pomor45
вчера в 22:43
Вот на эти известные детали его потом и разберут.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 22:30
Ещё раз повторяю - фарт был (и был бы дальше) у Ивича (Тельца) в разрезе благоприятного транзита перспективщика-Юпитера (год идёт транзитом по БЫКоватому знаку Тельца) в его личном гороскопе, а с ним и клубу почести приходили...
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 22:25
100%
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 22:24
Что касается РЕВОЛЮЦИИ ГАЛИЦКОГО, о который высказались даже звёздный адвокат Добровинский и Бышовец. Посмотрев его транзиты с 11 по утро 13 го (вы здесь с проф. астрологом господа) – совершенно очевидно что при таких конфликтах с участием Марса, Солнца, Юпитера и Урана – решение принято на эмоциях, импульсивно, непродуманно, какие ещё нужны эпитеты. Решение о котором магнат будет жалеть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:25
В принципе, Павел, Вы правы, но уточню. Усиление было. Куплен опорник - игрок сборной Колумбии, который Бариоса на лавку в сборной усадил. Может еще надо было, но все таки этот трансфер неплохой.
pomor45
pomor45
вчера в 19:13
Хозяин - барин.
lotsman
lotsman
вчера в 19:11
Он был не плохим тренером для Краснодара. Дважды выигрывали бронзу, играли в ЛЧ. Может он и справится с поставленной задачей.
LEGGENDARIO
LEGGENDARIO ответ Ветер23 (раскрыть)
вчера в 18:23
Нейтральный.
Ветер23
Ветер23 ответ LEGGENDARIO (раскрыть)
вчера в 18:21
    adekvat
    adekvat ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 17:20
    Мусаев и рядом с Ивичем не стоял, все пропало для Краснодара.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 17:03
    Уверен, у Мусаева получиться закончить в тройке, замыкающей первую десятку на багаже Ивича
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 16:57
    Мдааа. И такое бывает.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 15:22
    Если будут в тройке, скажут правильно сделали. А если нет, то скажут ошиблись. Такое мы наблюдали не раз.
    valt134
    valt134 ответ Валерыч (раскрыть)
    вчера в 15:21
    Думаю, что тут весь «расчет» именно на «встряску».
    valt134
    valt134 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    вчера в 15:17
    Был еще пренциндент. Когда Гончаренко у руля Кубани уволили, хотя , в коем веке, шла одним из лидеров.
    valt134
    valt134
    вчера в 15:13
    Конечно, решение С. Н. Галицкого принято на эмоциях. Тут его можно понять. Но будет ли его решение в пользу команде-время покажет.
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    вчера в 14:40, ред.
    Это жёстко. Думаю, Краснодар можно вычеркнуть из чемпионской гонки, причём не только в этом сезоне, но и в ближайшие…
    Глупее решения руководства я видел только у Спартака, без обид. И то не факт, возможно тут Краснодар превзошёл в глупости всех)
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Валерыч (раскрыть)
    вчера в 14:39
    Не верю в лучшее перевоплощение, наоборот...
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 14:35
    Наверное мну ошибается, но наблюдая, пристально, за Краснодаром, создалось впечатление, что команда (руководство) не желают большого успеха, как только команда взбирается на вершину (или последнего базового лагеря)) появляются какие то неведомые силы и начинаются движения "вниз по лестнице"...
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 14:28, ред.
    С одной стороны Галицкого можно понять, он многого лет мечтал сделать Краснодар чемпионом и очень много сделал для клуба, много вложил в его развитие. И в этом году всё шло к тому, чтобы эта мечта наконец-то сбылась,
    И вдруг на тебе... два провальных матча, потеря очков, Краснодар уступает 1-ое место Зениту и мечта эта начинает уплывать вдаль...На эмоциях он принимает решение об увольнении Ивича...
    Но с точки зрения здравого смысла Галицкий поступил конечно опрометчиво.
    Нужно было спокойно поговорить с тренером, с футболистами, обсудить причины неудач, сделать выводы и двигаться дальше.
    У Мусаева, конечно кое-какой опыт есть работы в Краснодаре, и это плюс,
    но как тренер он выглядит намного слабее Ивича. Хотя... кто знает? В футболе всякое бывает, может при Мусаеве команда встряхнётся и начнёт побеждать и в итоге станет Чемпионом. Ведь разница-то между 1-ым и 2-м местом всего одно очко. По большему счёту ничего ещё не потеряно.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 14:13
    Ознакомился с конфликтом между Ивичем и Галицким. А также его предтечей, когда тренер попросил директора клуба, некоего Хашига, пришедшего в раздевалку и начавшего критиковать игроков, покинуть её. Этот "некий" нажаловался Галицкому, что тренер выпер его из раздевалки (на мой взгляд, надо было ему ещё пинка под зад дать), что не понравилось владельцу клуба. Галицкий провёл с Ивичем "беседу", результатом которой и стало его увольнение.
    Если информация верна, а не доверять ей причин нет, учитывая "мгновенное" увольнение Ивича после встречи с Галицким, лично у меня на душе остался какой - то грязный осадок со всевозможными вредными примесями не от увольнения тренера - это может случиться с каждым в любой момент, - а от того, КАК с ним расстались.
    kazakoff
    kazakoff
    вчера в 14:12
    Мурад временщик и скорее всего в тройке закончит чемпионат, а дальше пригласят другого иностранного специалиста
    112910415
    112910415
    вчера в 14:08
    с Мусаевым уже мучились, и прогоняли его какими-то тряпками, и не жалели потом ...
    Интерес
    Интерес
    вчера в 14:06
    Очередное футбольно-административное жертвоприношение.
    LEGGENDARIO
    LEGGENDARIO
    вчера в 14:00
    Ржать будем это точно.
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 14:00
    Кто девушку ужинает тот ее и танцует...Вожак сказал и стая поддержала))
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 13:56
    Страсти кипят...!)

    "Игры будущего" отдыхают!)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ wj5r9vvy7eak (раскрыть)
    вчера в 13:56
    Наверное, виднее, поэтому команда, в которую он влил миллиарды, за пятнадцать лет даже второго места не смогла ни разу завоевать)

    Верно, что он может делать с ней, что хочет, скорее)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 13:55
    Это шок, конечно.

    Уволили за несколько поражений (два ему ноль усиления зимой) тренера, при котором команда половину чемпионата шла на первом месте, и взяли назад физрука, который не имеет понятия о защите.

    Такое впечатление, что это решение принимал гендиректор "Зенита", а не "Краснодара".

    Галицкий в очередной раз шокирует, то Мусаева они до последнего терпели, то Шалимова, оба без чего-то внятного на поле, а приходит тренер, который их поднимает до топ-амбиций, и они сливают его после двух поражений в 1 очке от первого места и берут назад Мусаева...

    При этом в команде бразильцев уже чуть ни не больше, чем в "Зените", только уровня более колхозного)
    Гость
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