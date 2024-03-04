Руни будет работать футбольным экспертом на телевидении

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вчера, 17:54

Экс-тренер «Бирмингем Сити» будет работать на телевидении в качестве футбольного эксперта.

Ранее бывший игрок сборной Англии отработал в этой роли на игре Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» (1:0).