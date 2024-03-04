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Руни будет работать футбольным экспертом на телевидении

вчера, 17:54

Экс-тренер «Бирмингем Сити» Уэйн Руни будет работать на телевидении в качестве футбольного эксперта.

Ранее бывший игрок сборной Англии отработал в этой роли на игре Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» (1:0).

Сообщается, что Руни будет участником предматчевой передачи в рамках репортажа о встрече МЮ и «Эвертона» в АПЛ. Коллегами бывшего футболиста станут Рио Фердинанд и Джолеон Лескотт.

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Перевод с thesun.co.uk
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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 23:43
Короче из тренеров его списали
5ayt54pcgfbh
5ayt54pcgfbh
вчера в 22:34
Кому деваться некуда в эксперты подаётся
v283k4b28ra2
v283k4b28ra2
вчера в 20:46
Будет языком чушь нести и отличные деньги получать. Это же не тренировать и нести ответственность.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 20:21
Молодец, что тренером поработал. Не страшно, что не получилось, зато жалеть не будет, что не попробовал , хотел же
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:35
А вот на этом поприще у него может получится... как тренер пока никак, от слова совсем.
sihafazatron
sihafazatron ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:35
Так он и был тренером...просто никаким.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 18:58
Каждому футболисту после завершения карьеры необходимо найти свое место. И не каждый может стать футбольным тренером на ходу. Это требует образования. Например, в архитектуре важны все детали; одна мелочь может разрушить здание, если все не рассчитано очень точно. Тренерская работа имеет свои нюансы. В этом случае тоже есть трудности.

Руни попробовал. Ну что, никто не мешал ему, но он кажется мешал командам. А так он может быть полезен. Работать футбольным экспертом на телевидении это здорово. Желаю удачи в новом путешествии!
112910415
112910415
вчера в 18:36
хотел же дальше тренером ?
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:32
Может найдёт себя рядом с футболом...
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