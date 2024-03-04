Руни будет работать футбольным экспертом на телевидении

Экс-тренер «Бирмингем Сити» Уэйн Руни будет работать на телевидении в качестве футбольного эксперта.
Ранее бывший игрок сборной Англии отработал в этой роли на игре Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» (1:0).
Сообщается, что Руни будет участником предматчевой передачи в рамках репортажа о встрече МЮ и «Эвертона» в АПЛ. Коллегами бывшего футболиста станут Рио Фердинанд и Джолеон Лескотт.
Руни попробовал. Ну что, никто не мешал ему, но он кажется мешал командам. А так он может быть полезен. Работать футбольным экспертом на телевидении это здорово. Желаю удачи в новом путешествии!
Руни попробовал. Ну что, никто не мешал ему, но он кажется мешал командам. А так он может быть полезен. Работать футбольным экспертом на телевидении это здорово. Желаю удачи в новом путешествии!