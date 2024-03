«Ливерпуль» может получить 10 млн фунтов за фильм о последнем сезоне Клоппа

1709466904

вчера, 14:55

«Ливерпуль» может заработать более 10 миллионов фунтов стерлингов на документальном фильме о прощальном сезоне главного тренера .

«Красные» ожидают, что за право показать сериал будут бороться Disney+, Netflix и другие потоковые сервисы.

Создатели фильма о текущем сезоне Lorton Entertainment оказались в выгодной ситуации, так как они не знали, что Клопп уйдет, когда начали съемки в декабре. Первоначальная ставка лондонской продюсерской компании была гораздо ниже, чем предложение от команды Amazon All or Nothing, снявшей аналогичные сериалы о «Тоттенхэме» и «Арсенале». Но Клопп не захотел предоставить Amazon такой доступ, который был им нужен, поэтому права были проданы конкурентам.

Теперь же, когда стало известно об уходе Клоппа, мерсисайдцы могут рассчитывать на куда более солидное вознаграждение.