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«Ливерпуль» может получить 10 млн фунтов за фильм о последнем сезоне Клоппа

вчера, 14:55

«Ливерпуль» может заработать более 10 миллионов фунтов стерлингов на документальном фильме о прощальном сезоне главного тренера Юргена Клоппа.

«Красные» ожидают, что за право показать сериал будут бороться Disney+, Netflix и другие потоковые сервисы.

Создатели фильма о текущем сезоне Lorton Entertainment оказались в выгодной ситуации, так как они не знали, что Клопп уйдет, когда начали съемки в декабре. Первоначальная ставка лондонской продюсерской компании была гораздо ниже, чем предложение от команды Amazon All or Nothing, снявшей аналогичные сериалы о «Тоттенхэме» и «Арсенале». Но Клопп не захотел предоставить Amazon такой доступ, который был им нужен, поэтому права были проданы конкурентам.

Теперь же, когда стало известно об уходе Клоппа, мерсисайдцы могут рассчитывать на куда более солидное вознаграждение.

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Все комментарии
shur
shur ответ 4e9knnq2mjtj (раскрыть)
вчера в 23:16
...опять с языка сняли, Я бы с удовольствием посмотрел...!!!
shur
shur
вчера в 23:15
....безусловно историей правят люди, будь то наука, искусство, спорт,
о них обязательно надо складывать песни, сочинять повести, снимать фильмы играть в театре, это наши современники и мы их
смотрим, оцениваем, ругаем и хвалим! А Юрган известный, талантливый тренер, мужик, человек,так что отличная идея!!!
Lewa2708
Lewa2708 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 20:42
Фильм о прощальном сезоне за почти 9 летний период. Как бы не только о последнем сезоне будут говорить , надо понимать))
Даже о Зидане в Реале фильм не снимали, не смотря на успехи в своё время.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 20:04
Давно надо было снимать фильм про Клоппа и Ливерпуль.
112910415
112910415
вчера в 17:18
дело хорошее, да и доход не лишний
4e9knnq2mjtj
4e9knnq2mjtj
вчера в 17:12
Интересно будет посмотреть этот фильм.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 17:01
Спартак мог бы тоже хорошо заработать на сериале "30 лет без побед". самыми кассовыми бы были серии про истории с Дзюбой
LEGGENDARIO
LEGGENDARIO
вчера в 15:57
Десять миллионов не малые деньги 💰
Elliada_
Elliada_
вчера в 15:39
10 млн за победу в Кубке Лиги и 2-е место в АПЛ это много.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 15:27
И тут Барса, "можно нам также? У нас тоже легендарный Хави уходит!". 10 лямов покроет зп хотя бы Иньиго Мартинеза или какую-то часть ДеЙонга или ТерШтегена
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:17
Кинопоиск заплатит Химкам 10 млн, чтобы никогда не снимать документалку про Талалаева ..... :))))

Ну что..... прикинем сценарий???? .... Кто-то должен быть антагонистом и мешать Клоппу достичь вершины (Нуньес неплохой кандидат на роль...вся ирония в том, что Нуньес обычно пашет на команду и совершает большой объём работы, но из-за своей плохой точности ударов, обычно кажется, что он является виновником всех бед Ливерпуля..) .... А кто кандидат на роль традиционной диснеевской принцессы?... тут вопрос.... хотя после всех теплых слов, что Клопп с Гвардиолой наговорили другу другу, выбор очевиден. Главный герой на белом коне громит МанСити в финальной игре, а шейхи в ярости выгоняют из золотой клетки свою лысую принцессу. Финальный кадр - Клопп подбирает Гвардиолу, и вдвоем на коне уходят в закат.....
ykufu984ufdg
ykufu984ufdg
вчера в 15:03
Для Ливерпуля это сущие копейки
Гость
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