«Ливерпуль» может получить 10 млн фунтов за фильм о последнем сезоне Клоппа

«Ливерпуль» может заработать более 10 миллионов фунтов стерлингов на документальном фильме о прощальном сезоне главного тренера Юргена Клоппа.
«Красные» ожидают, что за право показать сериал будут бороться Disney+, Netflix и другие потоковые сервисы.
Создатели фильма о текущем сезоне Lorton Entertainment оказались в выгодной ситуации, так как они не знали, что Клопп уйдет, когда начали съемки в декабре. Первоначальная ставка лондонской продюсерской компании была гораздо ниже, чем предложение от команды Amazon All or Nothing, снявшей аналогичные сериалы о «Тоттенхэме» и «Арсенале». Но Клопп не захотел предоставить Amazon такой доступ, который был им нужен, поэтому права были проданы конкурентам.
Теперь же, когда стало известно об уходе Клоппа, мерсисайдцы могут рассчитывать на куда более солидное вознаграждение.
о них обязательно надо складывать песни, сочинять повести, снимать фильмы играть в театре, это наши современники и мы их
смотрим, оцениваем, ругаем и хвалим! А Юрган известный, талантливый тренер, мужик, человек,так что отличная идея!!!
о них обязательно надо складывать песни, сочинять повести, снимать фильмы играть в театре, это наши современники и мы их
смотрим, оцениваем, ругаем и хвалим! А Юрган известный, талантливый тренер, мужик, человек,так что отличная идея!!!
Даже о Зидане в Реале фильм не снимали, не смотря на успехи в своё время.
Даже о Зидане в Реале фильм не снимали, не смотря на успехи в своё время.
Ну что..... прикинем сценарий???? .... Кто-то должен быть антагонистом и мешать Клоппу достичь вершины (Нуньес неплохой кандидат на роль...вся ирония в том, что Нуньес обычно пашет на команду и совершает большой объём работы, но из-за своей плохой точности ударов, обычно кажется, что он является виновником всех бед Ливерпуля..) .... А кто кандидат на роль традиционной диснеевской принцессы?... тут вопрос.... хотя после всех теплых слов, что Клопп с Гвардиолой наговорили другу другу, выбор очевиден. Главный герой на белом коне громит МанСити в финальной игре, а шейхи в ярости выгоняют из золотой клетки свою лысую принцессу. Финальный кадр - Клопп подбирает Гвардиолу, и вдвоем на коне уходят в закат.....
Ну что..... прикинем сценарий???? .... Кто-то должен быть антагонистом и мешать Клоппу достичь вершины (Нуньес неплохой кандидат на роль...вся ирония в том, что Нуньес обычно пашет на команду и совершает большой объём работы, но из-за своей плохой точности ударов, обычно кажется, что он является виновником всех бед Ливерпуля..) .... А кто кандидат на роль традиционной диснеевской принцессы?... тут вопрос.... хотя после всех теплых слов, что Клопп с Гвардиолой наговорили другу другу, выбор очевиден. Главный герой на белом коне громит МанСити в финальной игре, а шейхи в ярости выгоняют из золотой клетки свою лысую принцессу. Финальный кадр - Клопп подбирает Гвардиолу, и вдвоем на коне уходят в закат.....