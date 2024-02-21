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Михаил Кержаков оценил свою готовность стать экспертом на телевидении

вчера, 21:25

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о возможности работать на телевидении в качестве эксперта по окончании игровой карьеры.

Я не готов смотреть столько футбола. Даже какой-то матч Лиги чемпионов, пусть там и суперсоперники, я не смотрю. В это время уже сплю. Знаю, что есть те, кто не смотрит, но много говорит. Но я так не смогу. А тем более смотреть много российского футбола — нет, пока без меня.

Много говорить не значит разбираться. Одно дело, когда я что-то вижу и даю какие-то оценки, другое — с этим работать, кому-то помогать и пытаться исправить. Я сомневаюсь, что хорош в этом. Теоретически мы все обладаем крутыми возможностями. Но взять и сделать — это совсем другое.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:36
хорошо, не надо всем рваться на экран !
sd9yn243qhz8
sd9yn243qhz8
сегодня в 04:29
Если язык хорошо подвешен, то можно и экспертом поработать.
kazakoff
kazakoff
вчера в 23:20
Михаил молодец, всё по делу сказал
Тренером вратарей ему бы стать, кажется что толк из него выйдет
Futurista
Futurista
вчера в 21:40
Отличная мотивация для болельщиков)...

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