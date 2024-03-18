Сборная Португалии представила новую форму

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вчера, 12:14

Сегодня сборная Португалии представила новый комплект формы, которая приурочена к чемпионату Европы 2024 года. В новой экипировке будут переосмыслены португальские традиции и образы с современной точки зрения.

Классические цвета основной футболки отдают дань уважения португальскому флагу и культурному творчеству страны, которое вдохновляет сильную историю португальского футбола. На внутренней стороне воротника элегантным шрифтом написано «Portugal». Выездной комплект сборной Португалии вдохновлён традиционным архитектурным искусством страны, что позволяет игрокам и болельщикам быть ближе к дому, когда они играют на выезде.

Ранее новую форму представила сборная Нидерландов.