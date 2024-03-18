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Сборная Португалии представила новую форму

вчера, 12:14

Сегодня сборная Португалии представила новый комплект формы, которая приурочена к чемпионату Европы 2024 года. В новой экипировке будут переосмыслены португальские традиции и образы с современной точки зрения.

Классические цвета основной футболки отдают дань уважения португальскому флагу и культурному творчеству страны, которое вдохновляет сильную историю португальского футбола. На внутренней стороне воротника элегантным шрифтом написано «Portugal». Выездной комплект сборной Португалии вдохновлён традиционным архитектурным искусством страны, что позволяет игрокам и болельщикам быть ближе к дому, когда они играют на выезде.

Сборная Португалии представила новую форму Сборная Португалии представила новую форму Сборная Португалии представила новую форму Сборная Португалии представила новую форму

Ранее новую форму представила сборная Нидерландов.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:05
Домашняя вроде ничего, а гостевая - полная ерунда.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:27
Первое фото: дед скоммуниздил футболку у пацана во дворе и фоткает её в своей хате для перепродажи на Авито.
Авито, не благодарите!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:38
Как-будто синие кристаллики порошка не растворились при стирке))
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:28
Красная форма лучше чем белая.... а расцветка дивана вообще супер...:)
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