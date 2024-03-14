Сборная Италии представила новые комплекты формы

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вчера, 15:48

Сборная Италии совместно с Adidas представила новые комплекты формы. Домашняя футболка выполнена в классическом светло-голубом цвете с трёхцветными полосами вдоль плеч и гербом на груди. В выездной версии к классической белой основе добавлены красный и зелёный цвета на плечах, на гербе и по бокам. На задней стороне воротника футболок обоих комплектов появилась надпись «L'ITALIA CHIAMÒ» (ИТАЛИЯ ЗОВЁТ). Также отмечается, что в новую форму интегрированы технологии охлаждения.

Сборная Италии впервые сыграет в данном комплекте в товарищеских матчах в США с Венесуэлой (21 марта) и Эквадором (24 марта).

Ранее новые формы представили сборные Германии, Аргентины и Бельгии.