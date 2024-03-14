Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбольная мода

Сборная Италии представила новые комплекты формы

вчера, 15:48

Сборная Италии совместно с Adidas представила новые комплекты формы. Домашняя футболка выполнена в классическом светло-голубом цвете с трёхцветными полосами вдоль плеч и гербом на груди. В выездной версии к классической белой основе добавлены красный и зелёный цвета на плечах, на гербе и по бокам. На задней стороне воротника футболок обоих комплектов появилась надпись «L'ITALIA CHIAMÒ» (ИТАЛИЯ ЗОВЁТ). Также отмечается, что в новую форму интегрированы технологии охлаждения.

Сборная Италии представила новые комплекты формы Сборная Италии представила новые комплекты формы Сборная Италии представила новые комплекты формы Сборная Италии представила новые комплекты формы

Сборная Италии впервые сыграет в данном комплекте в товарищеских матчах в США с Венесуэлой (21 марта) и Эквадором (24 марта).

Ранее новые формы представили сборные Германии, Аргентины и Бельгии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Италия
Перевод с figc.it
Компания Adidas представила новый комплект формы сборной Испании
Вчера, 16:15 Фото
Сборная Бельгии представила новый комплект формы
Вчера, 15:04 Фото
Сборная Аргентины представила новую форму
Вчера, 13:31 Фото
Сборная Германии представила новый комплект формы для Евро-2024
Вчера, 12:52 Фото
Официально«Сочи» презентовал новую кубковую форму
13 марта Видео
В РФС рассказали, где будет производиться новая форма сборной
13 марта
Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:10
Наблюдательности просто не хватает - у всех этих сборных один технический спонсор (Адидас).
shlomo
shlomo
вчера в 15:49
Что то сегодня прямо парад новых форм у многих сборных....:)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 