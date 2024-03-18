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Сборная Нидерландов представила новую форму

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Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:55
Увидев чемоданчик сразу промелькнула мысль, что Промес на сделку идёт.
shur
shur ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 17:30
...достойно, летопистно, с гордостью (нас подкололи,чудненько!),
красиво! Не то что португалы на какой то мебеле от Икеи...!!!
ekh38y7k57p5
ekh38y7k57p5
вчера в 12:01
Вполне приличный дизайн выбрали травокуры
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 11:36
…и выходит Промес в тюремной робе.

P.S. видео понравилось, форма тоже норм. Надеюсь на Евро покажут достойный футбол.
shlomo
shlomo
вчера в 11:35
Хорошая презентация получилась.... столько знаменитостей сразу пролетело перед глазами...
Гость
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