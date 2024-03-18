Сборная Нидерландов представила новую форму

Сборная Нидерландов представила новый комплект формы.
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красиво! Не то что португалы на какой то мебеле от Икеи...!!!
красиво! Не то что португалы на какой то мебеле от Икеи...!!!
P.S. видео понравилось, форма тоже норм. Надеюсь на Евро покажут достойный футбол.
P.S. видео понравилось, форма тоже норм. Надеюсь на Евро покажут достойный футбол.