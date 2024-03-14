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Сборная Аргентины представила новую форму

вчера, 13:31

Сборная Аргентины совместно с adidas представила новый комплект формы. Домашняя футболка сочетает в себе бело-голубой с золотым цветом, который символизирует славу, полученную чемпионами мира после эпического финала против Франции. Выездной комплект представлен в синем цвете, на этот раз в сочетании с металлическими деталями, а также с синими и белыми полосами, которые символизируют флаги болельщиков на стадионах.

На футболках изображён новый герб Федерации футбола Аргентины с тремя звёздами, а также символ Sol de Mayo на задней стороне воротника, что связано с историческим завоеванием последнего Кубка мира. В новом комплекте сборная Аргентины сыграет в ближайшем официальном матче.

Сборная Аргентины представила новую форму Сборная Аргентины представила новую форму Сборная Аргентины представила новую форму

Ранее новую форму представила Германия.

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Все комментарии
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:23
Они "вместе" - даже когда на разных континентах.. Если Авейру забывает - болелы напоминают.. 🤭
Байкал-38.
Байкал-38. ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:44
Форму чемпионов мира дырявый может получить только в форме подарка😂
Futurista
Futurista ответ Не Эго Ист (раскрыть)
вчера в 15:55
Костюм зачетный)...евреи в шоке...
shur
shur ответ Не Эго Ист (раскрыть)
вчера в 15:54, ред.
...на зло врагам, они вместе, Лео даже подарок Рону прихватил, форму Аргентины !
47f7qy2uzy74
47f7qy2uzy74
вчера в 14:21
Малость пестрит, но в целом потянет
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 14:11
А в это время где-то в СА :
5uy8cvbm8ntc
5uy8cvbm8ntc
вчера в 13:38
Скромно и со вкусом... хорошая форма. Успехов в играх.
5gnnuknj5xs9
5gnnuknj5xs9
вчера в 13:33
У них там гиперинфляция, а они форму меняют... Могли бы и в старой поиграть.
Гость
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