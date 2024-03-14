Сборная Аргентины представила новую форму

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вчера, 13:31

Сборная Аргентины совместно с adidas представила новый комплект формы. Домашняя футболка сочетает в себе бело-голубой с золотым цветом, который символизирует славу, полученную чемпионами мира после эпического финала против Франции. Выездной комплект представлен в синем цвете, на этот раз в сочетании с металлическими деталями, а также с синими и белыми полосами, которые символизируют флаги болельщиков на стадионах.

На футболках изображён новый герб Федерации футбола Аргентины с тремя звёздами, а также символ Sol de Mayo на задней стороне воротника, что связано с историческим завоеванием последнего Кубка мира. В новом комплекте сборная Аргентины сыграет в ближайшем официальном матче.

Ранее новую форму представила Германия.