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Сборная Германии представила новый комплект формы для Евро-2024

вчера, 12:52

Сборная Германии совместно с adidas представила комплект домашней и выездной формы для чемпионата Европы 2024 года.

Домашняя футболка выполнена в традиционном белом цвете с ярким цветовым градиентом по плечам, который в цветах национального флага Германии, чёрном, красном и золотом, напоминает орлиное крыло. В комплект к футболке входят белые шорты и гетры.

Гостевой комплект розово-фиолетового цвета призван олицетворять новое поколение немецких футбольных фанатов и разнообразие страны. Ромбовидный узор цветового градиента напоминает орлиное крыло. Выездной комплект включает в себя фиолетовые шорты и гетры.

Сборная Германии представила новый комплект формы для Евро-2024 Сборная Германии представила новый комплект формы для Евро-2024

Напомним, чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

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Все комментарии
shur
shur ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:06
...в полном!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:07
Гостевой комплект розово-фиолетового цвета призван олицетворять новое поколение немецких футбольных фанатов и разнообразие страны.
Эвона как ЛГБТ нынче называют.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 12:57
Наверное у Нойера всё будет в избытке... Хе-хе))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:55
Что то радужных цветов маловато.
yhbt695gjrn4
yhbt695gjrn4
вчера в 12:53
Вот только эта форма не поможет сборной Германии быть в форме...
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