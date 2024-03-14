Сборная Германии представила новый комплект формы для Евро-2024

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вчера, 12:52

Сборная Германии совместно с adidas представила комплект домашней и выездной формы для чемпионата Европы 2024 года.

Домашняя футболка выполнена в традиционном белом цвете с ярким цветовым градиентом по плечам, который в цветах национального флага Германии, чёрном, красном и золотом, напоминает орлиное крыло. В комплект к футболке входят белые шорты и гетры.

Гостевой комплект розово-фиолетового цвета призван олицетворять новое поколение немецких футбольных фанатов и разнообразие страны. Ромбовидный узор цветового градиента напоминает орлиное крыло. Выездной комплект включает в себя фиолетовые шорты и гетры.

Напомним, чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.