Сборная Бельгии представила новый комплект формы

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вчера, 15:04

Сборная Бельгии совместно с adidas представила новый комплект формы. Домашняя футболка отличается стильным тёмно-красным цветом, яркими золотыми деталями и модным графическим рисунком. В выездной футболке «красные дьяволы» отдают дань уважения бельгийскому мультипликатору Эрже и его самому известному герою — Тинтину. В соответствии с одеждой, в которой чаще всего можно было увидеть Тинтина, футболка представляет собой синюю рубашку с характерным белым воротником. Также в комплект входят коричневые шорты и белые гетры.