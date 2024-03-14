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Сборная Бельгии представила новый комплект формы

вчера, 15:04

Сборная Бельгии совместно с adidas представила новый комплект формы. Домашняя футболка отличается стильным тёмно-красным цветом, яркими золотыми деталями и модным графическим рисунком. В выездной футболке «красные дьяволы» отдают дань уважения бельгийскому мультипликатору Эрже и его самому известному герою — Тинтину. В соответствии с одеждой, в которой чаще всего можно было увидеть Тинтина, футболка представляет собой синюю рубашку с характерным белым воротником. Также в комплект входят коричневые шорты и белые гетры.

Сборная Бельгии представила новый комплект формы Сборная Бельгии представила новый комплект формы

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shur
shur ответ us36sa7hg4pu (раскрыть)
вчера в 15:48
...форма то классная, содержание старое, вечно недотянувшие,
до награды...!!!
us36sa7hg4pu
us36sa7hg4pu
вчера в 15:40
Хорошая форма, ничего лишнего и аляпистого. Нужно показывать класс игры теперь.
nhr4syh72b5q
nhr4syh72b5q
вчера в 15:06
Старый комплект уже стерсн
Гость
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