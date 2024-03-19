«Реал» сообщил о новой травме Куртуа

Пресс-служба «Реала» сообщила о том, что у вратаря Тибо Куртуа диагностирован разрыв внутреннего мениска правого колена.
Травма была получена во время сегодняшней тренировки.
Ранее футболист проходил восстановление после разрыва передней крестообразной связки левого колена, который он получил в августе 2023 года.
А если серьезно, то Тибо жалко по-человечески, только только востановился от тяжелой травмы разрыва крестов и уже после перерыва на матчи сборныз должен был вернуться к игре, как очередная травма, которая снова выбила его минимум на 2 месяца....
Надеюсь, к следующему сезону Тибо снова займет место в основе Реале, ну а пока что здоровья!
А если серьезно, то Тибо жалко по-человечески, только только востановился от тяжелой травмы разрыва крестов и уже после перерыва на матчи сборныз должен был вернуться к игре, как очередная травма, которая снова выбила его минимум на 2 месяца....
Надеюсь, к следующему сезону Тибо снова займет место в основе Реале, ну а пока что здоровья!