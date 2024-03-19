«Реал» сообщил о новой травме Куртуа

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сегодня, 20:58

Пресс-служба «Реала» сообщила о том, что у вратаря диагностирован разрыв внутреннего мениска правого колена.

Травма была получена во время сегодняшней тренировки.

Ранее футболист проходил восстановление после разрыва передней крестообразной связки левого колена, который он получил в августе 2023 года.