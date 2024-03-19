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«Реал» сообщил о новой травме Куртуа

сегодня, 20:58

Пресс-служба «Реала» сообщила о том, что у вратаря Тибо Куртуа диагностирован разрыв внутреннего мениска правого колена.

Травма была получена во время сегодняшней тренировки.

Ранее футболист проходил восстановление после разрыва передней крестообразной связки левого колена, который он получил в августе 2023 года.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 23:49
Да что ж такое? Как не вовремя, теперь Тибо наверное не увидим до следующего сезона, надеемся на скорейшее выздоровление
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 23:43
Последнее время травмы просто преследуют Куртуа !!!
STVA 1
STVA 1 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 23:21
Приветствую! Как бы Тибо не пришлось завершить карьеру! Два колена однако.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 23:18
Колени это блин не шутки! Да вообще со здоровьем нельзя шутить! Здоровья парню!
Romeo 777
Romeo 777 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 23:06
Порча от де Брюнье за то, что Тибо увел его девушку ранее 😁
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 22:29
Видимо кто-то сглазил его.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 22:16
Ему надо готовиться к следующем сезону
kazakoff
kazakoff
сегодня в 22:01
По-видимому не скоро Тибо выйдет на поле, как бы замену ему не нашли
Пересу не нужно торопиться
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 21:57
Здоровья в любом случае.
Ему бы не торопиться с возвращением на поле.. а готовиться уже к следующему сезону, чтобы не было рецидива опять. С коленями лучше не рисковать.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 21:46
Похоже Куртуа в этом сезоне мы не увидим. Желаю скорейшего выздоровления
shur
shur ответ Александр Апалько (раскрыть)
сегодня в 21:38
...да точно, Реал то как то подождёт, а вот сборная, он там №1...!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 21:37
Трудно будет после таких травм вернуться на прежний уровень в принципе. Оба колена...
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 21:21
Жаль.Евро,скорее всего, без него пройдёт...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:17
Отберите кто-нибудь у Лунина куклу Вуду с изображением Куртуа!!!
А если серьезно, то Тибо жалко по-человечески, только только востановился от тяжелой травмы разрыва крестов и уже после перерыва на матчи сборныз должен был вернуться к игре, как очередная травма, которая снова выбила его минимум на 2 месяца....
Надеюсь, к следующему сезону Тибо снова займет место в основе Реале, ну а пока что здоровья!
9bnc2e77dcw4
9bnc2e77dcw4
сегодня в 21:16
Слишком часто стали преследовать эти травмы
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 21:15
Это карма как не иначе!
shur
shur
сегодня в 21:13
...с такой комплектностью, рост то не маленький, восстановление сложное будет, обидно!
rmrmrml
rmrmrml
сегодня в 21:03
ну пипец, походу поплыл наш кипер, начались проблемы с коленями, то левое, теперь правое, плохо!! видно уже ни скоро он вернется в строй!! ну дай бог что б как следует поправился!!!
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