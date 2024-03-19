Олссон, потерявший сознание у себя дома, пройдёт реабилитацию

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сегодня, 12:57

Полузащитника «Мидтьюлланда» отключили от ИВЛ.

В феврале игрок потерял сознание, находясь у себя дома, футболиста госпитализировали. У хавбека выявлено множество небольших тромбов по обеим сторонам мозга из-за крайне редкого воспалительного процесса в сосудах. Олссона перевели в нейроцентр города Хаммель, который специализируется на реабилитации после неврологических расстройств. В заявлении «Мидтьюлланда» сказано: