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Олссон, потерявший сознание у себя дома, пройдёт реабилитацию

сегодня, 12:57

Полузащитника «Мидтьюлланда» Кристоффера Олссона отключили от ИВЛ.

В феврале игрок потерял сознание, находясь у себя дома, футболиста госпитализировали. У хавбека выявлено множество небольших тромбов по обеим сторонам мозга из-за крайне редкого воспалительного процесса в сосудах. Олссона перевели в нейроцентр города Хаммель, который специализируется на реабилитации после неврологических расстройств. В заявлении «Мидтьюлланда» сказано:

К сожалению, у Кристоффера на данный момент не восстановились ни двигательные функции, ни речь. Специалисты полагают, что период реабилитации займёт несколько месяцев. Его состояние постоянно оценивается и требует дальнейших обследований и лечения, по этой причине пока рано давать окончательный прогноз.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 16:37
...один случайный или обороняющий удар в голову мячом и ....
сами понимаете, скорей всего надо забыть про футбол и заниматься здоровьем!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:45
Здоровья парню и полного выздоровления
нечитайло
нечитайло
сегодня в 13:58
Голова это не шутки, надо беречь
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 13:38
В последнее время такое часто случается с футболистами.
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