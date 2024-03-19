Олссон, потерявший сознание у себя дома, пройдёт реабилитацию

Полузащитника «Мидтьюлланда» Кристоффера Олссона отключили от ИВЛ.
В феврале игрок потерял сознание, находясь у себя дома, футболиста госпитализировали. У хавбека выявлено множество небольших тромбов по обеим сторонам мозга из-за крайне редкого воспалительного процесса в сосудах. Олссона перевели в нейроцентр города Хаммель, который специализируется на реабилитации после неврологических расстройств. В заявлении «Мидтьюлланда» сказано:
К сожалению, у Кристоффера на данный момент не восстановились ни двигательные функции, ни речь. Специалисты полагают, что период реабилитации займёт несколько месяцев. Его состояние постоянно оценивается и требует дальнейших обследований и лечения, по этой причине пока рано давать окончательный прогноз.
сами понимаете, скорей всего надо забыть про футбол и заниматься здоровьем!!!
сами понимаете, скорей всего надо забыть про футбол и заниматься здоровьем!!!