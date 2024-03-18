Гризманн не сыграет в матчах сборной Франции впервые с 2017 года

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн покинул расположение сборной Франции по причине травмы ноги. Футболист точно пропустит ближайшие матчи команды против Германии (23 марта) и Чили (26 марта).
Таким образом, уникальная серия Гризманна из 84 подряд матчей за сборную прерывается. Нападающий до сих пор не пропустил ни одной игры «трехцветных» с июня 2017 года.
В Ла Лиге они уже не четвертые, и расписание матчей непростое. В Лиге чемпионов конечно без него будет трудно. Все же он забивает решающие мячи. В этом сезоне Атлетик Бильбао дает бой ради ЛЧ, команда, которая на протяжении многих лет обычно чувствовала себя комфортно в середине таблицы. Видимо, одного Уильямса в команде было недостаточно, но теперь у них есть пара братьев Уильямс.
Так что, желаю Гризманну здоровья, в сборной Франции тоже ему рады.
В Ла Лиге они уже не четвертые, и расписание матчей непростое. В Лиге чемпионов конечно без него будет трудно. Все же он забивает решающие мячи. В этом сезоне Атлетик Бильбао дает бой ради ЛЧ, команда, которая на протяжении многих лет обычно чувствовала себя комфортно в середине таблицы. Видимо, одного Уильямса в команде было недостаточно, но теперь у них есть пара братьев Уильямс.
Так что, желаю Гризманну здоровья, в сборной Франции тоже ему рады.