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Гризманн не сыграет в матчах сборной Франции впервые с 2017 года

вчера, 21:12

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн покинул расположение сборной Франции по причине травмы ноги. Футболист точно пропустит ближайшие матчи команды против Германии (23 марта) и Чили (26 марта).

Таким образом, уникальная серия Гризманна из 84 подряд матчей за сборную прерывается. Нападающий до сих пор не пропустил ни одной игры «трехцветных» с июня 2017 года.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:03
Всё когда нибудь заканчивается. Игрок должен быть здоровым, чтобы радовать болельщиков...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:56
Я до сих пор удивляюсь тому, насколько же Атлетико Мадрид плох был в матче против Барселоны.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:59, ред.
Это оттого, что у него не ярко выраженное амплуа.
Универсалы все такие - чуть там..., чуть здесь, чуть где то за того парня подчищают и косяки нивелируют..., предголевые пасы раздают, которые им в стат. актив не идут...хотя без таких пасов и голов то фактически не было бы. Одним словом - Неблагодарная футбольная работа и "черновой" труд. Оттого это.

P.S. Однако вклад и значимость таких футбольных Фигаро - бесценно.
Чем то он мне Деку лучшей версии напоминает..., причём не столько по технике, сколько по объёму функционала на поле.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:50
А я по непонятной для многих причине всегда относился нейтрально, если не сказать равнодушно, к его игре. Вроде бы основной игрок сборной, играет в крепком европейском клубе, раздаёт пасы и забивает мячи, - но всё равно равнодушно. Правда, это мои проблемы.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:40
Пожелаем ему скорейшего выздоравления и удачи в дальнейшем.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
вчера в 23:35
С одной стороны, да.
Однако, по сб. Франции не всё упирается в количество мастеров. Мастера там есть, но таких как он универсалов, - вряд ли. Его хоть куда ставь: ложная девятка/десятка - нате; атакующий пз - пожалуйста; выскочить из под защитников, освободиться от опеки и забить из позиции центрфорварда - тоже могёт; разыграть стандарт - он и здесь хорош.
drug01
drug01
вчера в 22:26
Здоровье прежде всего! Пожелаем преодолеть эти трудности!
shur
shur ответ bg6yuug3p9wh (раскрыть)
вчера в 21:53
..."лучше" так, чем в чём то более ответственном и официальном
поединке, здоровья Гризли...!
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 21:35
Пусть Антуан Гризманн лучше восстанавливается, а 84 или 83 — это всего лишь статистика, хотя говорит о его стабильности. В сборной Франции мастеров хватает, а вот Атлетико Мадрид без Гризманна чуть теряет свою игру.

В Ла Лиге они уже не четвертые, и расписание матчей непростое. В Лиге чемпионов конечно без него будет трудно. Все же он забивает решающие мячи. В этом сезоне Атлетик Бильбао дает бой ради ЛЧ, команда, которая на протяжении многих лет обычно чувствовала себя комфортно в середине таблицы. Видимо, одного Уильямса в команде было недостаточно, но теперь у них есть пара братьев Уильямс.

Так что, желаю Гризманну здоровья, в сборной Франции тоже ему рады.
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:34
С одной стороны ничего страшного не произойдет... здоровье прежде всего
bg6yuug3p9wh
bg6yuug3p9wh
вчера в 21:21
Жаль что прервал свой рекорд
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