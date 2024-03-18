Гризманн не сыграет в матчах сборной Франции впервые с 2017 года

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вчера, 21:12

Форвард «Атлетико» покинул расположение сборной Франции по причине травмы ноги. Футболист точно пропустит ближайшие матчи команды против Германии (23 марта) и Чили (26 марта).

Таким образом, уникальная серия Гризманна из 84 подряд матчей за сборную прерывается. Нападающий до сих пор не пропустил ни одной игры «трехцветных» с июня 2017 года.