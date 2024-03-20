На матче Россия — Сербия будет акция памяти Василия Уткина

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сегодня, 15:07

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терёшин рассказал, что перед товарищеским матчем между сборными России и Сербии, который пройдёт завтра в Москве, состоится акция памяти спортивного журналиста и комментатора .

На завтрашнем матче будет акция памяти Василия Уткина. Конечно, будет и минута молчания, но мы хотим сделать не только минуту молчания, но и напомнить зрителям о голосе Василия, выведем на стадионе ролик в его честь.

Василий Уткин умер вчера в возрасте 52 лет.