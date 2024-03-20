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На матче Россия — Сербия будет акция памяти Василия Уткина

сегодня, 15:07
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб СербияСербияЗавтра в 20:00 Не начался

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терёшин рассказал, что перед товарищеским матчем между сборными России и Сербии, который пройдёт завтра в Москве, состоится акция памяти спортивного журналиста и комментатора Василия Уткина.

На завтрашнем матче будет акция памяти Василия Уткина. Конечно, будет и минута молчания, но мы хотим сделать не только минуту молчания, но и напомнить зрителям о голосе Василия, выведем на стадионе ролик в его честь.

Василий Уткин умер вчера в возрасте 52 лет.

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