Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Тренер «Спартака» объяснил решение Абаскаля улететь в Москву

вчера, 19:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович заявил, что для клуба не стало неожиданностью решение наставника Гильермо Абаскаля следить за игрой команды с петербургским «Зенитом» из Москвы.

Испанский специалист в декабре получил дисквалификацию.

Мы знали, что он отправится в Москву. Он отбывает уже третий матч дисквалификации. Возможно, в этом есть что‑то, что приносит «Спартаку» удачу. Главной причиной этому является то, что он там чувствует себя спокойнее.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Абаскаль улетел в Москву. Он посмотрит матч против «Зенита» на клубной базе
Вчера, 15:24
Спортдир «Ростова»: «Мне звонили клубы РПЛ по поводу формы Глушакова»
27 февраля
Министр спорта ЛНР: «Мы рассматриваем вариант с заявкой команды в ФНЛ»
26 февраля
Ялтинский «Рубин» успешно прошёл аттестацию для выступления во Второй лиге
24 февраля
ОфициальноЦСКА договорился о партнёрстве с Футбольной ассоциацией Узбекистана
19 февраля
Официально«Сахалинец» приостановил участие во Второй лиге и Медиалиге
07 февраля
Сортировать
Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 21:00
Как истиный москвич полетел домой.
r4t38xqjmq4h
r4t38xqjmq4h ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:30
Очень прикольно! Пока результат его устраивает!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:28, ред.
Походу даже в Спартаке поняли, что Абаскалю без Спартака спокойнее.
Кто следующий на эшафот?
mat73
mat73
вчера в 20:20
Стулент-заочник какой-то получается...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:41
Дома под пивко посмотрит))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 