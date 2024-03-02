Тренер «Спартака» объяснил решение Абаскаля улететь в Москву

Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович заявил, что для клуба не стало неожиданностью решение наставника следить за игрой команды с петербургским «Зенитом» из Москвы.

Испанский специалист в декабре получил дисквалификацию.

Мы знали, что он отправится в Москву. Он отбывает уже третий матч дисквалификации. Возможно, в этом есть что‑то, что приносит «Спартаку» удачу. Главной причиной этому является то, что он там чувствует себя спокойнее.