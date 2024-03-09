Новичок ЦСКА Риванди прилетел в Москву

Новоиспечённый полузащитник ЦСКА Амирхоссейн Риванди завершил оформление рабочей визы и вчера прилетел в Москву. Игрок уже тренируется с командой.
Напомним, вчера в матче 20-го тура РПЛ ЦСКА обыграл «Крылья Советов».
Новоиспечённый полузащитник ЦСКА Амирхоссейн Риванди завершил оформление рабочей визы и вчера прилетел в Москву. Игрок уже тренируется с командой.
Напомним, вчера в матче 20-го тура РПЛ ЦСКА обыграл «Крылья Советов».
Удачи тебе с ЦСКА .
Удачи тебе с ЦСКА .
Удачных игр Риванди.в ЦСКА.
Удачных игр Риванди.в ЦСКА.