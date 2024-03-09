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Новичок ЦСКА Риванди прилетел в Москву

сегодня, 13:21

Новоиспечённый полузащитник ЦСКА Амирхоссейн Риванди завершил оформление рабочей визы и вчера прилетел в Москву. Игрок уже тренируется с командой.

Напомним, вчера в матче 20-го тура РПЛ ЦСКА обыграл «Крылья Советов».

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ЦСКА
Источник: championat.com
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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 13:59
Посмотрим его на поле, впереди игра на Кубок!
Интерес
Интерес
сегодня в 13:56
С корабля на бал.Даже город не дали посмотреть,изуверы!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:40
Добро пожаловать в армейскую семью.
Удачи тебе с ЦСКА .
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:30
Добро пожаловать в Москву .
Удачных игр Риванди.в ЦСКА.
Гость
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