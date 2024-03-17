Захарян присоединился к сборной России

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян прибыл в расположение сборной России.
Национальная команда в четверг начала сбор в Новогорске. 21 марта россияне проведут товарищеский матч с Сербией, а 25 марта — с Парагваем. Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.
Так держать! И равняться на легендарного Хорена Оганесяна,
игравшего за сборную СССР!
Вообще, среди армянских футболистов много талантливых и выдающихся
игроков. Как тут ещё не вспомнить Симоняна, Мирзояна, Мхитаряна,
Маркарова и др.
Так держать! И равняться на легендарного Хорена Оганесяна,
игравшего за сборную СССР!
Вообще, среди армянских футболистов много талантливых и выдающихся
игроков. Как тут ещё не вспомнить Симоняна, Мирзояна, Мхитаряна,
Маркарова и др.
Чтоб через много лет в переименованном в его честь Сан Захаряне (бывш.Сан Себастьян) возвели огромную и красивую "Арсен-Арену"...
Чтоб через много лет в переименованном в его честь Сан Захаряне (бывш.Сан Себастьян) возвели огромную и красивую "Арсен-Арену"...
Наш Арсенка Захарян
Гол забил и 0 отдал
Хоть что-то показал
Наш Арсенка Захарян
Гол забил и 0 отдал
Хоть что-то показал