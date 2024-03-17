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Захарян присоединился к сборной России

вчера, 11:35

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян прибыл в расположение сборной России.

Национальная команда в четверг начала сбор в Новогорске. 21 марта россияне проведут товарищеский матч с Сербией, а 25 марта — с Парагваем. Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

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Все комментарии
melfel
melfel
вчера в 17:48
Вообще,удивляюсь россиянами. Вы не довольны результатом Арсена? Зато испанцы радуются его успеху,бежали к нему поздравлять все игрок,вкючая запасных, в Динамо его так не любили и не чевствовали его голы.
Конь в лаптях и с клюшкой
Конь в лаптях и с клюшкой ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:24
Скорее Санкт-Петербург перпименуют в Сан-Петейро
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:43
За сборную мну спокоен - Джокер прибыл!
112910415
112910415
вчера в 14:16
Захарян - это хорошо !
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:14, ред.
Молодец, Арсен Захарян! По праву заслужил вызов в сборную! России!
Так держать! И равняться на легендарного Хорена Оганесяна,
игравшего за сборную СССР!
Вообще, среди армянских футболистов много талантливых и выдающихся
игроков. Как тут ещё не вспомнить Симоняна, Мирзояна, Мхитаряна,
Маркарова и др.
lotsman
lotsman
вчера в 12:28
Захарян герой, целый гол забил, за 31 игру.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:13, ред.
Успехов и процветания....!!!
Чтоб через много лет в переименованном в его честь Сан Захаряне (бывш.Сан Себастьян) возвели огромную и красивую "Арсен-Арену"...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:46
Блещет на весь Себастьян
Наш Арсенка Захарян
Гол забил и 0 отдал
Хоть что-то показал
Гость
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