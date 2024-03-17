Захарян присоединился к сборной России

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вчера, 11:35

Полузащитник «Реала Сосьедад» прибыл в расположение сборной России.

Национальная команда в четверг начала сбор в Новогорске. 21 марта россияне проведут товарищеский матч с Сербией, а 25 марта — с Парагваем. Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.