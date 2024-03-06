Восьмимиллионный гость выставки «Россия» получил билеты на матч РФ

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вчера, 20:54

Юбилейным гостем Международной выставки-форума «Россия» стал 14-летний Вадим Лейзер из Тюмени. Он приехал вместе с родителями Павлом и Анастасией, а также младшим братом Романом.

Вадиму вручили подарок — билет на товарищеский матч сборных России и Сербии на четырёх человек. Вадим вместе с семьёй сможет посмотреть игру из VIP-ложи. Также семья Лейзер получил проезд до Москвы и трёхдневное проживание в городе.