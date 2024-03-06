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Восьмимиллионный гость выставки «Россия» получил билеты на матч РФ

вчера, 20:54
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб СербияСербия21.03.2024 Не начался

Юбилейным гостем Международной выставки-форума «Россия» стал 14-летний Вадим Лейзер из Тюмени. Он приехал вместе с родителями Павлом и Анастасией, а также младшим братом Романом.

Вадиму вручили подарок — билет на товарищеский матч сборных России и Сербии на четырёх человек. Вадим вместе с семьёй сможет посмотреть игру из VIP-ложи. Также семья Лейзер получил проезд до Москвы и трёхдневное проживание в городе.

Сборная России сыграет против сборной Сербии 21 марта на «ВТБ Арене» в Москве. Выставка «Россия» стартовала на ВДНХ 4 ноября 2023 года. Мероприятие продлится до 8 июля 2024 года. Оно посвящено историческим традициям и современным достижениям всех регионов России.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
8jsv4ny2xtxd
8jsv4ny2xtxd
сегодня в 04:38
А Fan_Id если у него отсутствует и у его спутников?
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:11
Отличный подарок, надо чаще проводить такие акции!
shlomo
shlomo
вчера в 20:59
Очень хорошая акция... поцану повезло, пусть порадуется на матче!
Гость
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