Глава ДНР: «Новому „Шахтёру“ точно быть»

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о возможном выступлении нового «Шахтёра» в чемпионате России.

«Шахтёру» точно быть, но вся работа, которая проводится, сопряжена с рядом организационных вопросов, которые необходимо решать в рамках ещё не окончившихся боевых действий. Но абсолютно точно, что это очень востребовано среди наших местных жителей, та информация, которая просачивается про будущее команды настоящего «Шахтёра», который родом из Донецка, воспринимается с воодушевлением. Поэтому мы проводим все подготовительные мероприятия. Команда «Шахтёр» уже существует, сейчас она должна быть снабжена всем необходимым, чтобы иметь возможность участвовать в различного рода первенствах, соревнованиях, чемпионатах России. Я уверен, что донецкий «Шахтёр» в рамках новых реалий, новой действительности себя ещё покажет.

Как только станет возможным проводить матчи на «Донбасс-Арене», «Шахтёр» и его база будут в том числе там.