Бывшая звезда сборной Бразилии приговорён к 9 годам тюремного заключения

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сегодня, 09:42

Бывший игрок сборной Бразилии (100 матчей, 28 голов) приговорён к 9 годам тюремного заключения за групповое изнасилование 23-летней женщины в одном из ночных клубов Милана. Изначально приговор был вынесен в январе 2022 года итальянским судом. Робиньо должен был отбывать наказание в Бразилии, поскольку бразильская конституция не допускает экстрадиции своих граждан. Но бывший футболист скрывался от правосудия и наслаждался свободной жизнью, недалеко от Сантоса.

Однако итальянская судебная система обратилась к бразильским властям с просьбой о том, чтобы Робиньо отбывал наказание в родной стране. Теперь Верховный суд 9 голосами против 2 постановил, что бывшая звезда сборной Бразилии должен отбывать наказание немедленно.