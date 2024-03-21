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Бывшая звезда сборной Бразилии приговорён к 9 годам тюремного заключения

сегодня, 09:42

Бывший игрок сборной Бразилии (100 матчей, 28 голов) Робиньо приговорён к 9 годам тюремного заключения за групповое изнасилование 23-летней женщины в одном из ночных клубов Милана. Изначально приговор был вынесен в январе 2022 года итальянским судом. Робиньо должен был отбывать наказание в Бразилии, поскольку бразильская конституция не допускает экстрадиции своих граждан. Но бывший футболист скрывался от правосудия и наслаждался свободной жизнью, недалеко от Сантоса.

Однако итальянская судебная система обратилась к бразильским властям с просьбой о том, чтобы Робиньо отбывал наказание в родной стране. Теперь Верховный суд 9 голосами против 2 постановил, что бывшая звезда сборной Бразилии должен отбывать наказание немедленно.

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Робиньо
Перевод с lequipe.fr
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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 13:27
Любят бразилы девчонок в клубах любить.
7yhg8xty5jjv
7yhg8xty5jjv
сегодня в 11:53
Очень дорого обошлась Робиньо одна ночная пьянка
112910415
112910415
сегодня в 11:28
что ж, придётся за грехи ответить конкретно
ygxr328efetc
ygxr328efetc
сегодня в 10:18
Ну неужели нельзя было ей сразу отстегнуть много денег?
happy 50
happy 50
сегодня в 10:16
Один насильник уже отмазался.Надеюсь,Робиньо присядет.Нельзя за счет старых заслуг творить ужасные дела.Игрок он был сильный,но,как истинный латинец,любит девочек.
YNWA
YNWA
сегодня в 10:03
Его ещё взять надо, копается в фавелах вот и все, ни один полицейский несунется.
Гость
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