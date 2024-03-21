Ряд топ-клубов интересуется игроком «Ноттингем Форест»

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сегодня, 10:10

Защитник «Ноттингем Форест» попал в сферу интересов ряда топ-клубов. Речь идёт о: «Барселоне», ПСЖ , «Арсенале», «Ливерпуле» и «Манчестер Юнайтед».