Ряд топ-клубов интересуется игроком «Ноттингем Форест»

Защитник «Ноттингем Форест» Мурильо попал в сферу интересов ряда топ-клубов. Речь идёт о: «Барселоне», ПСЖ, «Арсенале», «Ливерпуле» и «Манчестер Юнайтед».
Мурильо перебрался в «Ноттингем Форест» в августе 2023 года из «Коринтианса». Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне центральный защитник сыграл 27 матчей в АПЛ и Кубке Англии, отметился голевой передачей и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего бразильца в 25 миллионов евро.
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