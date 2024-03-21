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Ряд топ-клубов интересуется игроком «Ноттингем Форест»

сегодня, 10:10

Защитник «Ноттингем Форест» Мурильо попал в сферу интересов ряда топ-клубов. Речь идёт о: «Барселоне», ПСЖ, «Арсенале», «Ливерпуле» и «Манчестер Юнайтед».

Мурильо перебрался в «Ноттингем Форест» в августе 2023 года из «Коринтианса». Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне центральный защитник сыграл 27 матчей в АПЛ и Кубке Англии, отметился голевой передачей и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего бразильца в 25 миллионов евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:59
Ноттингем нынче в беде ...
люди могут и побежать ...
839kkht8yd3t
839kkht8yd3t
сегодня в 10:59
Барсу вычеркиваем... денег нет от слова совсем.
98uaac5duyxe
98uaac5duyxe
сегодня в 10:17
Даже играя в не самом удачном Ноттингем Форест можно оказать в хорошей цене.
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