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Стало известно, сколько зарабатывают в Лиге 1 Головин и Кузяев

сегодня, 11:59

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин входит в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков своего клуба. Его ежемесячная заработанная плата без учёта бонусов составляет 300 тысяч евро (делит 2-3 строчки с Денисом Закарией). Больше Головина в «Монако» зарабатывает только нападающий Виссам Бен-Йеддер — 650 тысяч евро в месяц.

Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев получает в своём клубе 80 тысяч евро в месяц без учёта бонусов. Это позволяет ему занимать второе место в команде по зарплате.

Ранее был опубликован список самых высокооплачиваемых футболистов Лиги 1.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 14:46, ред.
Они подумали и решили пока не возвращаться.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 13:53
Пора бы им подумать (если есть чем)о возвращении домой, а не о собственной зарплате...
Рой Макай
Рой Макай ответ jbksdvczq383 (раскрыть)
сегодня в 13:31, ред.
Зато чемпионат приличный, а у Головина все шансы в ЛЧ в следующем розыгрыше сыграть.
jbksdvczq383
jbksdvczq383
сегодня в 12:33
Платят там меньше, чем в России.
Интерес
Интерес
сегодня в 12:32
НО разведка доложила точно,что "Монако"очень бедный клуб.У нас с такими деньгами (с их ставкой налогообложения),путь в нижнюю часть финансового рейтинга РПЛ.
lotsman
lotsman
сегодня в 12:03
Кому то интересны эти бухгалтерские отчёты?))
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