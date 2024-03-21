Стало известно, сколько зарабатывают в Лиге 1 Головин и Кузяев

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сегодня, 11:59

Полузащитник «Монако» и сборной России входит в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков своего клуба. Его ежемесячная заработанная плата без учёта бонусов составляет 300 тысяч евро (делит 2-3 строчки с Денисом Закарией). Больше Головина в «Монако» зарабатывает только нападающий Виссам Бен-Йеддер — 650 тысяч евро в месяц.

Полузащитник «Гавра» и сборной России получает в своём клубе 80 тысяч евро в месяц без учёта бонусов. Это позволяет ему занимать второе место в команде по зарплате.

Ранее был опубликован список самых высокооплачиваемых футболистов Лиги 1.