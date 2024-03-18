«Ноттингем Форест» лишён 4 очков в таблице АПЛ

«Ноттингем Форест» лишён 4 очков в турнирной таблице чемпионата Англии за нарушение финансовых правил. Разрешенный порог трат для клуба составлял 61 млн фунтов. С момента выхода в АПЛ «Ноттингем Форест» потратил на трансферы около 250 млн фунтов.
Таким образом, коллектив теперь имеет 21 очко и опускается в зону вылета, на 18-е место.
Знаешь, что скажу ? Ошибаться - это нормально. На то мы все - Человеки! И в этой связи, это - не есть Проблема!
Другое дело - ставить во главу угла не Ценность Зрелища (Футбола), а свою мнимую значимость как судьи третейского, наплевав на суть игры, на театральность События, на Ожидания зрителей что сплошь и рядом в Ла Лиге...
Извини, - это ни в какое сравнение с ошибками в АПЛ и рядом не стоит!
Знаешь, что скажу ? Ошибаться - это нормально. На то мы все - Человеки! И в этой связи, это - не есть Проблема!
Другое дело - ставить во главу угла не Ценность Зрелища (Футбола), а свою мнимую значимость как судьи третейского, наплевав на суть игры, на театральность События, на Ожидания зрителей что сплошь и рядом в Ла Лиге...
Извини, - это ни в какое сравнение с ошибками в АПЛ и рядом не стоит!
Судья принимал спорные решения в пользу "Реала" с "Альмерией", судья принимал спорные решения не в пользу "Реала" с "Валенсией". И то спорные.
А в АПЛ что ни матч лидеров, то скандал, "Ливерпуль" - ТТХ, "Ливерпуль" - МС, "Арсенал" - МС, причём ошибки грубейшие.
Судья принимал спорные решения в пользу "Реала" с "Альмерией", судья принимал спорные решения не в пользу "Реала" с "Валенсией". И то спорные.
А в АПЛ что ни матч лидеров, то скандал, "Ливерпуль" - ТТХ, "Ливерпуль" - МС, "Арсенал" - МС, причём ошибки грубейшие.
Посмотри на взвинченность, зрелищность и скорости в матчах АПЛ и сравни их со Светофорами в Ла Лиге! В Испании судьи ошибаются ?! Это не ошибки. Там на поле ... просто реальные д....билы в чёрной униформе бегают, либо проплаченные Тебасем клакеры - в прямом смысле слова.
Посмотри на взвинченность, зрелищность и скорости в матчах АПЛ и сравни их со Светофорами в Ла Лиге! В Испании судьи ошибаются ?! Это не ошибки. Там на поле ... просто реальные д....билы в чёрной униформе бегают, либо проплаченные Тебасем клакеры - в прямом смысле слова.
При этом в Ла Лиге клубам уже запрещено тратить в будущем, а не так, что клубы потратили, а потом их судят. Просто если клуб Ла Лиги уже истратил свой лимит, ему просто не разрешат трансфер, но никаких судов не будет. А в АПЛ это уже больше на кулуарную борьбу похоже - сначала с "Эвертона" сняли 11, потом 6 вернули, теперь сняли 4 с "Ноттингема".
Так сейчас в судах исключительно решится, кто вылетит в Чемпионшип, я посмеюсь))
При этом то, что Оливер в прямом смысле состоит на контракте у шейхов и летает судить их чемпионат, получая там зарплату, а потом прилетает и судит МС, так, что в матче с "Арсеналом" дважды не удаляет Ковачича, а в матче с "Ливерпулем" не ставит железный пенальти за ММА, это норма, то есть он всего лишь судит своих работодателей по факту, и, что удивительно, всё время им подсуживает, но для АПЛ это вообще ни конфликт интересов ни капли.
И тут в Ла Лиги тоже судьи упоротые, но они, скорее, просто ошибаются, и, что хорошо, пенальти ставят вообще по-минимуму.
Но бриты - это бриты, как с топ сборной они ставят физрука Саутгейта тренером, так и с топ чемпиком всё время ерунду какую-то творят.
При этом в Ла Лиге клубам уже запрещено тратить в будущем, а не так, что клубы потратили, а потом их судят. Просто если клуб Ла Лиги уже истратил свой лимит, ему просто не разрешат трансфер, но никаких судов не будет. А в АПЛ это уже больше на кулуарную борьбу похоже - сначала с "Эвертона" сняли 11, потом 6 вернули, теперь сняли 4 с "Ноттингема".
Так сейчас в судах исключительно решится, кто вылетит в Чемпионшип, я посмеюсь))
При этом то, что Оливер в прямом смысле состоит на контракте у шейхов и летает судить их чемпионат, получая там зарплату, а потом прилетает и судит МС, так, что в матче с "Арсеналом" дважды не удаляет Ковачича, а в матче с "Ливерпулем" не ставит железный пенальти за ММА, это норма, то есть он всего лишь судит своих работодателей по факту, и, что удивительно, всё время им подсуживает, но для АПЛ это вообще ни конфликт интересов ни капли.
И тут в Ла Лиги тоже судьи упоротые, но они, скорее, просто ошибаются, и, что хорошо, пенальти ставят вообще по-минимуму.
Но бриты - это бриты, как с топ сборной они ставят физрука Саутгейта тренером, так и с топ чемпиком всё время ерунду какую-то творят.
Будет жаль, если такое случится. "Ноттингем Форест" - интересная и симпатичная команда, клуб с богатой историей.
Будет жаль, если такое случится. "Ноттингем Форест" - интересная и симпатичная команда, клуб с богатой историей.
Жаль клуб.
Жаль клуб.