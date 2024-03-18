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«Ноттингем Форест» лишён 4 очков в таблице АПЛ

вчера, 19:38

«Ноттингем Форест» лишён 4 очков в турнирной таблице чемпионата Англии за нарушение финансовых правил. Разрешенный порог трат для клуба составлял 61 млн фунтов. С момента выхода в АПЛ «Ноттингем Форест» потратил на трансферы около 250 млн фунтов.

Таким образом, коллектив теперь имеет 21 очко и опускается в зону вылета, на 18-е место.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 02:29, ред.
Англичане ошибаются ?

Знаешь, что скажу ? Ошибаться - это нормально. На то мы все - Человеки! И в этой связи, это - не есть Проблема!
Другое дело - ставить во главу угла не Ценность Зрелища (Футбола), а свою мнимую значимость как судьи третейского, наплевав на суть игры, на театральность События, на Ожидания зрителей что сплошь и рядом в Ла Лиге...
Извини, - это ни в какое сравнение с ошибками в АПЛ и рядом не стоит!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:02
Да? А ты посмотри на количество скандалов в Ла Лиге.

Судья принимал спорные решения в пользу "Реала" с "Альмерией", судья принимал спорные решения не в пользу "Реала" с "Валенсией". И то спорные.

А в АПЛ что ни матч лидеров, то скандал, "Ливерпуль" - ТТХ, "Ливерпуль" - МС, "Арсенал" - МС, причём ошибки грубейшие.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:17
Слишком суров ты к бритам.
Посмотри на взвинченность, зрелищность и скорости в матчах АПЛ и сравни их со Светофорами в Ла Лиге! В Испании судьи ошибаются ?! Это не ошибки. Там на поле ... просто реальные д....билы в чёрной униформе бегают, либо проплаченные Тебасем клакеры - в прямом смысле слова.
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:12
Только слабые клубы и наказывают, слабо Сити наказать?
uuevcgs5rdpe
uuevcgs5rdpe
вчера в 21:40
Ну да... Что можно Юпитеру, того нельзя быку.....
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:27
Кого-то тянут за уши.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:14
Правила ведь не по ходу игры поменяли, всё заранее было озвучено...
lotsman
lotsman
вчера в 20:50
Лишение четырёх очков, это суровое наказание.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 20:33
Вы господа мешки трясити.
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 20:09
Откуда у них такие деньги? Мошенники.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:09, ред.
Я уже стал больше Тебаса уважать, потому что Ла Лига как раз наложила вето на спонсорские контракты "Альмерии" с родственниками шейха ("Альмерия" тоже шейху принадлежит). И, кстати, Ла Лига приближается к АПЛ медленно по сборам за трансляции. Пусть он и самодур, который назвал Роналду не важным для Ла Лиги игроком и не включил в топ-100 игроков Ла Лиги)

При этом в Ла Лиге клубам уже запрещено тратить в будущем, а не так, что клубы потратили, а потом их судят. Просто если клуб Ла Лиги уже истратил свой лимит, ему просто не разрешат трансфер, но никаких судов не будет. А в АПЛ это уже больше на кулуарную борьбу похоже - сначала с "Эвертона" сняли 11, потом 6 вернули, теперь сняли 4 с "Ноттингема".

Так сейчас в судах исключительно решится, кто вылетит в Чемпионшип, я посмеюсь))

При этом то, что Оливер в прямом смысле состоит на контракте у шейхов и летает судить их чемпионат, получая там зарплату, а потом прилетает и судит МС, так, что в матче с "Арсеналом" дважды не удаляет Ковачича, а в матче с "Ливерпулем" не ставит железный пенальти за ММА, это норма, то есть он всего лишь судит своих работодателей по факту, и, что удивительно, всё время им подсуживает, но для АПЛ это вообще ни конфликт интересов ни капли.

И тут в Ла Лиги тоже судьи упоротые, но они, скорее, просто ошибаются, и, что хорошо, пенальти ставят вообще по-минимуму.

Но бриты - это бриты, как с топ сборной они ставят физрука Саутгейта тренером, так и с топ чемпиком всё время ерунду какую-то творят.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 19:52
Интересно, а у синего манчестера все Ок? Или его трогать никак нельзя?
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:50
Серьёзное наказание. Так можно и из АПЛ вылететь.
Будет жаль, если такое случится. "Ноттингем Форест" - интересная и симпатичная команда, клуб с богатой историей.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 19:48
Смешно. Кто-то тратит миллиарды и покупает по 250 миллионов одного игрока, но там все нормально. А тут разрешено 61 миллион...
Жаль клуб.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:42
Да уж…вообще к черту этот ФФП, он все равно не работает, ничего не поменялось! Богатые клубы, как покупали дорогих игроков, так и покупают, то обходя грамотно правила, то просто «можно», а средние и более бедные команды страдают по полной штрафами и лишением очков.
Гость
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