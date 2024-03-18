«Ноттингем Форест» лишён 4 очков в таблице АПЛ

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вчера, 19:38

«Ноттингем Форест» лишён 4 очков в турнирной таблице чемпионата Англии за нарушение финансовых правил. Разрешенный порог трат для клуба составлял 61 млн фунтов. С момента выхода в АПЛ «Ноттингем Форест» потратил на трансферы около 250 млн фунтов.

Таким образом, коллектив теперь имеет 21 очко и опускается в зону вылета, на 18-е место.