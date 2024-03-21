«Лестер» обвинили в нарушении финансовых правил

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вчера, 23:51

Английская Премьер-Лига обвинила «Лестер» в нарушении финансовых правил.

В официальном заявлении лиги сказано, что независимая комиссия расследует предполагаемое нарушение финансовых правил в сезоне-2022/23. Помимо этого, «Лестер» не передал АПЛ проверенные финансовые отчеты.

Сообщается, что убытки клуба за последние 3 года, вероятно, превысят допустимые 105 млн фунтов. В этом месяце отчетность будет опубликована. Скорее всего, «лисы» не лишатся баллов в нынешнем сезоне, но следующую кампанию они рискуют начать с отрицательным показателем пунктов.

«Лестер» идет на 2-м месте в Чемпионшипе.