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«Лестер» обвинили в нарушении финансовых правил

вчера, 23:51

Английская Премьер-Лига обвинила «Лестер» в нарушении финансовых правил.

В официальном заявлении лиги сказано, что независимая комиссия расследует предполагаемое нарушение финансовых правил в сезоне-2022/23. Помимо этого, «Лестер» не передал АПЛ проверенные финансовые отчеты.

Сообщается, что убытки клуба за последние 3 года, вероятно, превысят допустимые 105 млн фунтов. В этом месяце отчетность будет опубликована. Скорее всего, «лисы» не лишатся баллов в нынешнем сезоне, но следующую кампанию они рискуют начать с отрицательным показателем пунктов.

«Лестер» идет на 2-м месте в Чемпионшипе.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:08
Интересно, у команд шейхов всё в порядке с отчётностью?...
Гость
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