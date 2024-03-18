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Симеоне о матче с «Барселоной»: «Второй пропущенный мяч подкосил нас»

вчера, 09:38
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне считает, на матч 29-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (0:3) сильно повлиял второй гол каталонцев.

Мы хорошо начали, провели хороший первый тайм. Барриос мог забить, потом Мората. Но второй пропущенный гол сразу же вывел нас из игры, и они воспользовались ситуацией, поздравляю, они были лучше.

Мы начали в хорошем ритме, были аккуратны, но они были убедительны. Второй пропущенный мяч отнял у нас силы продолжать борьбу.

Я не сомневаюсь, что игроки отдали абсолютно всё, что у них было.

Мы поговорили внутри команды. Нам нужно совершенствоваться, в этом нет сомнений.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что это был идеальный матч для «сине-гранатовых».

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Все комментарии
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ v7ykcz84v6k5 (раскрыть)
вчера в 17:48
так они 3 раза по 0:1 и проиграли о разгрома 0:3.
А суммарно уже 6 поражений подряд. Молодцы.
a324uwrsxwjh
a324uwrsxwjh
вчера в 10:45
Барселона обыграла Атлетико по полной программе.
112910415
112910415
вчера в 10:42
да ладно, жизнь продолжается
Colchoneros
Colchoneros ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 09:48
Это как в боксе!
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 09:47
Всё нормально Симеоне!
Идём дальше!
shlomo
shlomo
вчера в 09:45
Индейская концепция игры: разрушать созданное другими, доставлять неприятности.
v7ykcz84v6k5
v7ykcz84v6k5
вчера в 09:40
Лучше 1 раз проиграть 0-3, чем три раза 0-1.
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