Симеоне о матче с «Барселоной»: «Второй пропущенный мяч подкосил нас»

Главный тренер «Атлетико» считает, на матч 29-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (0:3) сильно повлиял второй гол каталонцев.

Мы хорошо начали, провели хороший первый тайм. Барриос мог забить, потом Мората. Но второй пропущенный гол сразу же вывел нас из игры, и они воспользовались ситуацией, поздравляю, они были лучше.

Мы начали в хорошем ритме, были аккуратны, но они были убедительны. Второй пропущенный мяч отнял у нас силы продолжать борьбу.

Я не сомневаюсь, что игроки отдали абсолютно всё, что у них было.

Мы поговорили внутри команды. Нам нужно совершенствоваться, в этом нет сомнений.