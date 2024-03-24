Лапорта: «Нам предлагали 200 млн евро за Ямаля. Мы отказались»

Президент «Барселоны» рассказал, что каталонскому клубу предлагали 200 млн евро за полузащитника .

Мы получаем сумасшедшие предложения по таким игрокам, как Ламин Ямаль, в размере 200 млн евро. Мы, конечно же, отклоняем их. Мы доверяем Ламину, и нам не нужно продавать его.