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Лапорта: «Нам предлагали 200 млн евро за Ямаля. Мы отказались»

сегодня, 00:07

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что каталонскому клубу предлагали 200 млн евро за полузащитника Ламина Ямаля.

Мы получаем сумасшедшие предложения по таким игрокам, как Ламин Ямаль, в размере 200 млн евро. Мы, конечно же, отклоняем их. Мы доверяем Ламину, и нам не нужно продавать его.

Ранее стало известно, какой клуб предлагал «Барселоне» 200 млн евро за Ямаля.

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Все комментарии
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 01:18
Можно было продать за 200 млн с правом обратного выкупа за 50 млн))
Но он и правда хорошо играет, не верю, что Ямаль не раскроется как Фати.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:33
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:26
Зря. За такие деньги надо было продавать без раздумий. Ямаль проводит свой первый сильный сезон и неизвестно, как дальше его карьера сложится. Сколько таких юных и подающих надежды было в Барсе и никто не заиграл в итоге. Фати помнится за 150 миллионов отказались продавать в МЮ, сейчас наверное жалеют. Если бы в клубе была грамотная трансферная политика, то никаких финансовых проблем не было.
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