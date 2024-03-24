Лапорта: «Нам предлагали 200 млн евро за Ямаля. Мы отказались»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что каталонскому клубу предлагали 200 млн евро за полузащитника Ламина Ямаля.
Мы получаем сумасшедшие предложения по таким игрокам, как Ламин Ямаль, в размере 200 млн евро. Мы, конечно же, отклоняем их. Мы доверяем Ламину, и нам не нужно продавать его.
Ранее стало известно, какой клуб предлагал «Барселоне» 200 млн евро за Ямаля.
Но он и правда хорошо играет, не верю, что Ямаль не раскроется как Фати.
Но он и правда хорошо играет, не верю, что Ямаль не раскроется как Фати.