«Бавария» готова спонсировать «Барсу». Мюнхенцы пришли за Араухо, каталонцам нужно 100 млн евро

В гонку включились англичане.
У «Барсы» есть активы, продажей которых клуб может решить любые финансовые проблемы. Один из таких – Рональд Араухо.
Одна из немногих причин для гордости
Состав каталонцев не сбалансирован, нет глубины скамейки, необходимой для борьбы за титулы. Это ещё не говоря об околофутбольных разочарованиях – уход Хави, финансовые проблемы, безграмотный менеджмент. Но традиционно каталонских болельщиков радует школа «блауграны». Появляются таланты уровня Фати, Ямаля, Гиу. Раскрывается и не совсем родная молодёжь – Рональд Араухо. Уругваец попал в систему «Барсы» уже 19-летним прошедшим академию игроком. И постепенно дорос до основной обоймы, потом – стартового состава. На протяжении последних 4 сезонов центрбек проводит за «сине-гранатовых» не меньше 20 матчей в рамках чемпионата, его влияние на надёжность в обороне всё ощутимее – и для Хави это проводник тренерских идей, надёжный фундамент.
Отлично значимость Араухо для клуба описал президент «Барсы» Жоан Лапорта:
Я бы заключил с ним пожизненный контракт. Он прекрасный человек. Я не буду говорить о его профессиональных качествах, он один из лучших центральных защитников в клубе. Я хочу отметить его преданность клубу. Для «Барселоны» то, что такой футболист таким образом защищает ее цвета, является предметом гордости.
Зимой отбивались от «Баварии»
Обратная сторона медали – настолько талантливых и качественных футболистов приходится каждое трансферное окно отбивать у других европейских грандов. В январе крайне настойчива была «Бавария». Защитника высоко оценил Томас Тухель – плюс у команды сильнейший дефицит в центре обороны. Немец регулярно выпускал Упамекано и Кима Мин-Джэ, на скамейке оставался только де Лигт. Но ему Томас не доверял.
Поэтому и платить «баварцы» были готовы любые деньги. В личном общении наставник мюнхенцев обещал уругвайцу, что тот будет играть преимущественно на родной позиции, намного реже – на правом фланге. Тогда защитник не стал отказывать «баварцам». «Барсе» немцы были готовы заплатить 70 миллионов евро, но каталонцы потребовали минимум 80. При этом в контракте футболиста прописана сумма отступных составляет миллиард – так что «Баварии» в любом случае придётся сначала договориться с клубом.
Уже весной стало известно, что «блауграна» получала от мюнхенцев 2 предложения по трансферу – на 70+20 и 80+10 миллионов евро. На оба ответили отказом – боссы «Барсы» видят, что Рональд пользуется авторитетом среди партнёров, ценят за футбольные качества и считают одним из главных лиц проекта.
Продолжают диктовать условия
Важно учитывать, что действующее соглашение «Барселоны» с Араухо рассчитано до лета 2026 года – так что и в переговорах клуб может действовать с позиции силы. Уже зимой испанский гранд требовал от «Баварии» как минимум 80 миллионов евро (те предложили 70) – теперь же запросы выросли до 100 млн, а в борьбу за игрока готов включиться топ-клуб из АПЛ. Самой «Барсе» это на руку – можно требовать больше.
Параллельно «сине-гранатовые» решили ещё укрепить свои позиции по Рональду – и начали переговоры о продлении контракта. Спортивный директор команды Деку встречался с агентами уругвайца, встреча прошла благоприятно. Между тем сам футболист не торопится подписывать новый договор. И дело не только в финансовой стороне вопроса – Араухо важно, чтобы «сине-гранатовыми» работали над повышением конкурентоспособности и вступили в борьбу за трофеи. При этом в межсезонье команда останется без главного тренера, который компенсировал ошибки менеджмента на рынке своей гибкостью.
А со стороны «Баварии» интерес по-прежнему устойчивый – немцы готовы вернуться к переговорам летом. Могут предложить гегемонию в Бундеслиге и борьбу за победу в ЛЧ. Тухель уходит, как и Хави – только в реалиях мюнхенцев это плюс. При такой постановке вопроса не факт, что 25-летний центрбек выберет «Барселону».
Над предложениями стоит задуматься
Финансовая ситуация в клубе не становится лучше – раньше грешили подписаниями Рафиньи при имеющемся Дембеле, Левандовском при тогда эффективном Обамеянге. Минувшим летом каталонцы не нашли денег на подписание Марцело Брозовича – зато зимой выложили 40 млн евро за сомнительного форварда Витора Роке.
Споры возникают даже внутри структуры клуба – и в том числе по будущему Араухо. Предложения от «Баварии» поступали щедрые – такими продажами можно выбраться из кризиса. В зимнее ТО Деку и спортивный департамент наотрез отказались продавать защитника, а финансовый отдел настаивал на совершении сделки. Жоан Лапорта в этом вопросе поддерживает спортивный блок:
«Бавария» такая, какая она есть. Мы всегда говорим, что «Барса» и хорошая, и плохая. С «Барсой» все в порядке, она гораздо лучше, чем была. Мы в процессе экономического восстановления, и, если некоторые операции, которые мы разрабатываем, принесут плоды, скоро мы получим хорошие новости и у нас снова будет здоровый клуб. Клуб, у которого есть настоящее и жизнеспособное экономическое будущее.
Араухо считают неприкосновенным. Пока это больше похоже на бегство от реальности. Пока всё сводится к вопросам – пойдёт ли «Бавария» на выдвинутые «Барсой» условия и смогут ли каталонцы предложить Араухо более перспективный проект, чем мюнхенцы.
«Блауграна» намерена сделать все для того, чтобы сохранить уругвайца, сам футболист тоже хочет остаться, но решающим фактором может стать то, что каталонской команде нужно улучшать финансовое состояние. А таких ценных игроков в «Барселоне» единицы. Если «Барселона» все же решит их продать, летом можно заработать более 300 миллионов. Но стоит ли рисковать, если эти игроки — будущее «Барселоны»? Педри, Араухо, Ламин Ямаль... Да, можно заработать даже больше 300 миллионов, но не стоит.
«Блауграна» намерена сделать все для того, чтобы сохранить уругвайца, сам футболист тоже хочет остаться, но решающим фактором может стать то, что каталонской команде нужно улучшать финансовое состояние. А таких ценных игроков в «Барселоне» единицы. Если «Барселона» все же решит их продать, летом можно заработать более 300 миллионов. Но стоит ли рисковать, если эти игроки — будущее «Барселоны»? Педри, Араухо, Ламин Ямаль... Да, можно заработать даже больше 300 миллионов, но не стоит.