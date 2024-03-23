«Бавария» готова спонсировать «Барсу». Мюнхенцы пришли за Араухо, каталонцам нужно 100 млн евро

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сегодня, 18:56

В гонку включились англичане.

У «Барсы» есть активы, продажей которых клуб может решить любые финансовые проблемы. Один из таких – Рональд Араухо.

Одна из немногих причин для гордости

Состав каталонцев не сбалансирован, нет глубины скамейки, необходимой для борьбы за титулы. Это ещё не говоря об околофутбольных разочарованиях – уход Хави, финансовые проблемы, безграмотный менеджмент. Но традиционно каталонских болельщиков радует школа «блауграны». Появляются таланты уровня Фати, Ямаля, Гиу. Раскрывается и не совсем родная молодёжь – Рональд Араухо. Уругваец попал в систему «Барсы» уже 19-летним прошедшим академию игроком. И постепенно дорос до основной обоймы, потом – стартового состава. На протяжении последних 4 сезонов центрбек проводит за «сине-гранатовых» не меньше 20 матчей в рамках чемпионата, его влияние на надёжность в обороне всё ощутимее – и для Хави это проводник тренерских идей, надёжный фундамент.

Отлично значимость Араухо для клуба описал президент «Барсы» Жоан Лапорта:

Я бы заключил с ним пожизненный контракт. Он прекрасный человек. Я не буду говорить о его профессиональных качествах, он один из лучших центральных защитников в клубе. Я хочу отметить его преданность клубу. Для «Барселоны» то, что такой футболист таким образом защищает ее цвета, является предметом гордости.

Зимой отбивались от «Баварии»

Обратная сторона медали – настолько талантливых и качественных футболистов приходится каждое трансферное окно отбивать у других европейских грандов. В январе крайне настойчива была «Бавария». Защитника высоко оценил Томас Тухель – плюс у команды сильнейший дефицит в центре обороны. Немец регулярно выпускал Упамекано и Кима Мин-Джэ, на скамейке оставался только де Лигт. Но ему Томас не доверял.

Поэтому и платить «баварцы» были готовы любые деньги. В личном общении наставник мюнхенцев обещал уругвайцу, что тот будет играть преимущественно на родной позиции, намного реже – на правом фланге. Тогда защитник не стал отказывать «баварцам». «Барсе» немцы были готовы заплатить 70 миллионов евро, но каталонцы потребовали минимум 80. При этом в контракте футболиста прописана сумма отступных составляет миллиард – так что «Баварии» в любом случае придётся сначала договориться с клубом.

Уже весной стало известно, что «блауграна» получала от мюнхенцев 2 предложения по трансферу – на 70+20 и 80+10 миллионов евро. На оба ответили отказом – боссы «Барсы» видят, что Рональд пользуется авторитетом среди партнёров, ценят за футбольные качества и считают одним из главных лиц проекта.

Продолжают диктовать условия

Важно учитывать, что действующее соглашение «Барселоны» с Араухо рассчитано до лета 2026 года – так что и в переговорах клуб может действовать с позиции силы. Уже зимой испанский гранд требовал от «Баварии» как минимум 80 миллионов евро (те предложили 70) – теперь же запросы выросли до 100 млн, а в борьбу за игрока готов включиться топ-клуб из АПЛ . Самой «Барсе» это на руку – можно требовать больше.

Параллельно «сине-гранатовые» решили ещё укрепить свои позиции по Рональду – и начали переговоры о продлении контракта. Спортивный директор команды Деку встречался с агентами уругвайца, встреча прошла благоприятно. Между тем сам футболист не торопится подписывать новый договор. И дело не только в финансовой стороне вопроса – Араухо важно, чтобы «сине-гранатовыми» работали над повышением конкурентоспособности и вступили в борьбу за трофеи. При этом в межсезонье команда останется без главного тренера, который компенсировал ошибки менеджмента на рынке своей гибкостью.

А со стороны «Баварии» интерес по-прежнему устойчивый – немцы готовы вернуться к переговорам летом. Могут предложить гегемонию в Бундеслиге и борьбу за победу в ЛЧ . Тухель уходит, как и Хави – только в реалиях мюнхенцев это плюс. При такой постановке вопроса не факт, что 25-летний центрбек выберет «Барселону».

Над предложениями стоит задуматься

Финансовая ситуация в клубе не становится лучше – раньше грешили подписаниями Рафиньи при имеющемся Дембеле, Левандовском при тогда эффективном Обамеянге. Минувшим летом каталонцы не нашли денег на подписание Марцело Брозовича – зато зимой выложили 40 млн евро за сомнительного форварда Витора Роке.

Споры возникают даже внутри структуры клуба – и в том числе по будущему Араухо. Предложения от «Баварии» поступали щедрые – такими продажами можно выбраться из кризиса. В зимнее ТО Деку и спортивный департамент наотрез отказались продавать защитника, а финансовый отдел настаивал на совершении сделки. Жоан Лапорта в этом вопросе поддерживает спортивный блок:

«Бавария» такая, какая она есть. Мы всегда говорим, что «Барса» и хорошая, и плохая. С «Барсой» все в порядке, она гораздо лучше, чем была. Мы в процессе экономического восстановления, и, если некоторые операции, которые мы разрабатываем, принесут плоды, скоро мы получим хорошие новости и у нас снова будет здоровый клуб. Клуб, у которого есть настоящее и жизнеспособное экономическое будущее.

Араухо считают неприкосновенным. Пока это больше похоже на бегство от реальности. Пока всё сводится к вопросам – пойдёт ли «Бавария» на выдвинутые «Барсой» условия и смогут ли каталонцы предложить Араухо более перспективный проект, чем мюнхенцы.